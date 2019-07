Bollo dimezzato per le auto ventennali? Si, ma non è automatico

Auto ventenne uguale bollo dimezzato. Vero, ma occorre fare chirezza: per un’auto che ha più di 20 anni si può godere di uno sconto del 50% sulla tassa di proprietà, ma la regola vale solo per i modelli che hanno ottenuto il Certificato di Rilevanza Storica (CRS). Come riporta il sito dell’ASI (Automotoclub Storico Italiano), si tratta del documento che sostituisce il “certificato delle caratteristiche tecniche” ed è necessario per la circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico dal 19/03/2010. Le disposizioni del Decreto non si applicano a veicoli che siano repliche ex-novo, ancorché fedeli, di veicoli di interesse storico e collezionistico. Da giugno, inoltre, pagano il bollo al 50% anche i possessori di auto storiche adibite ad uso professionale.

CRS, dove chiederlo?

La modulistica può essere richiesta, ad esempio, presso i club federati ASI. A rilasciare il documento sono i registri

- Registro ASI

- Registro Storico Lancia

- Registro Italiano Fiat

- Italiano Alfa Romeo

- Storico FMI

L’avvenuta iscrizione in uno dei registri elencati deve essere riportata sulla carta di circolazione del veicolo.

Contatti utili

Nelle Marche ci si può rivolgere a:

ASI Marche

Club Auto Moto Storiche Ancona

Club Jesino Moto Auto d’Epoca