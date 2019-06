Spazio e comodità, i migliori bauletti per scooter sul mercato

Quando il sottosella non basta e sullo scooter serve un maggiore spazio di carico, la soluzione non può che essere il bauletto posteriore. C’è posto per un casco, una borsa o uno zaino e i modelli in commercio sono sempre più resistenti agli urti e facili da installare. Alcuni hanno anche il poggiaschiena, insomma c’è l’imbarazzo della scelta se si vuole scegliere i migliori. Online il prezzo varia tra i 30 e i 50 euro a seconda del modello.

Tresko

Da Tresko arriva un bauletto con una capacità di 24 litri, in grado di trasportare fino a 5kg di carico. Un prodotto dotato di piastra di supporto universale che consente un montaggio veloce, adattandosi a qualunque portapacchi. Un bauletto realizzato in robusta plastica nera, dotato di maniglia e con dimensioni esterne di 37 x 28,5 x 33 cm.

Kappa

Proseguiamo la nostra rassegna con il bauletto di Kappa, modello K30N. Un accessorio dotato di una pratica maniglia, facile da montare e fornito con un sistema di sgancio rapido. Ricordiamo, inoltre, la capacità interna di 30 litri e fino a 3KG, con la possibilità di ospitare un casco integrale. Il K30 viene proposto con piastra + kit universale.



XTRM

XTRM propone un bauletto in grado di ospitare due caschi integrali. Un accessorio che vanta una capacità di 43 litri, con finitura in argento e dotato di piastra di montaggio universale. Ricordiamo, infine, le dimensioni pari a 55 x 40 x 32 cm ed il sistema di sblocco rapido.



A-Pro

Da A-Pro arriva un bauletto disponibile nelle finiture nera o bianca, con dimensioni di 58x42x32 cm per una capacità di ben 48 litri. Un bauletto realizzato in plastica ad alta resistenza e fornito di piastra di montaggio universale. Ricordiamo, inoltre, la serratura di sicurezza con 2 chiavi fornite in dotazione insieme allo schienale in gomma.





Givi

Nella nostra rassegna troviamo anche un bauletto di Givi con dimensioni di 300 x 400 x 410 mm, un volume di 30 litri ed una capacità di carico che arriva a 5 chili. Un bauletto nero goffrato con catadiottri fumè, dotato di sistema di aggancio Monolock, fornito di piastra e kit universale con la possibilità di ospitare un casco integrale.

Accessori per la moto ad Ancona

Centauro Dorico, via della Montagnola 96/71

Holeshot Moto, via Vittoria Nenni 12

Generazionemoto, via I maggio 25

Top Motors, via I maggio 56

Burnout via I maggio 62

Brothers Moto, via Achille Grandi 45/A