Le auto sportive più economiche del 2019, guida ai modelli

L’auto sportiva è il sogno di tanti automobilisti, giovani e non solo. Linee aggressive, scatto ed emozioni assicurate grazie a potenze superiori a 300 cavalli e in grado, in alcuni casi, di superare i 230km/h. Cosa ci ferma dall’acquistarne una? Il costo. O meglio la paura del costo. Sì, perché sul mercato esistono anche modelli economici, almeno nelle versioni base. Ecco quali.

