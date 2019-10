Auto GPL, i migliori modelli sul mercato e dove trovarli ad Ancona

Le auto a GPL non passano mai di moda e oggi si vendono in modelli che vanno dalle citycar al Suv. Auto per tutte le tasche che in moltissime città sono considerate vetture ecologiche potendo quindi circolare liberamente. Alimentazione a GPL che permette anche di abbattere i costi del carburante; inoltre produce meno ossido di carbonio, azoto e idrocarburi incombusti rispetto a benzina e gasolio e non emette allo scarico idrocarburi aromatici, anidride solforosa e particolato. Questi sono i migliori modelli sul mercato.

Fiat Panda

Iniziamo la nostra rassegna dalla Fiat Panda GPL, una citycar disponibile nelle versioni a GPL e metano con prezzi a partire da 14.550 euro. Una vettura compatta, spinta da un motore con una cilindrata di 1,2 litri e potenza di 69 cavalli, tra le più vendute in Italia ed ideale per gli spostamenti in città.

Dacia Duster

Nella nostra rassegna non poteva mancare la Dacia Duster; un Suv noto per il suo prezzo contenuto, acquistabile nella variante GPL a partire da 13.950 euro. Un modello con motore da 1.6 litri e potenza di 166 CV, pratico e comodo per gli spostamenti anche fuori città, con tutta la famiglia.

Renault Twingo

Proseguiamo con la Renault Twingo, una citycar dal look simpatico e moderno acquistabile nella variante benzina/GPL ad un prezzo a partire da 12.450 euro. Vettura equipaggiata con il motore turbo TCe 90, con una coppia massima di 135 Nm e velocità fino a 170 Km/h.

Kia Sportage

Concludiamo la nostra rassegna con il Suv Kia Sportage, un modello dalle generose dimensioni, acquistabile a partire da 26.500 euro. Versione GPL che vanta un ricco allestimento con cerchi in lega da 17", climatizzatore manuale, cruise control, radio DAB , touchscreen da 7'' e sistemi di mirroring Apple CarPlay/Android Auto, Bluetooth con riconoscimento vocale e retrocamera posteriore.

