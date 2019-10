Sorride il mercato delle due ruote, i modelli più diffusi ad Ancona e i costi di assicurazione

Sorride il mercato delle due ruote, che su scala nazionale a settembre ha fatto registrare il +3,5% rispetto allo stesso mese del 2018, con 18.155 veicoli venduti.

Nello specifico, si registra un picco di vendita delle moto con un +8,3%, mentre gli scooter da 50 cc chiudono con un +4,2% (dati ANCMA). Vendite che da inizio anno si confermano positive. Da gennaio a settembre 2019 in totale sono stati venduti 198.323 mezzi a due ruote, con una crescita pari al 6,4% rispetto ai primi nove mesi del 2018. Le immatricolazioni di scooter arrivano a 112.112 veicoli (+4,8%), mentre quelle moto a 86.211 (+8,6%).

Le moto

Per quanto riguarda, invece, i vari segmenti di mercato, spiccano in particolare le moto con cilindrata 300 - 600 cc con 15.306 immatricolazioni (+15,9%) da inizio anno. La tipologia di moto preferita in Italia è la naked ( 33.095 pezzi, +6,5%), seguita da vicino dalle enduro stradali con 30.738 pezzi (+17,3%). Dati negativi, invece, per moto custom e sportive ( -9,3% e - 4,4%), mentre continua la crescita delle supermotard (+25,8%).

Gli scooter

Non dimentichiamo gli scooter con i modelli 125 cc che risultano i più venduti (43.189 unità, +10%) seguiti dai mezzi 300-500 cc (41.470 unità, +8,8%).

Concludiamo con l’analisi dei singoli modelli. In testa alla classifica delle moto più vendute troviamo l’enduro BMW R 1250 GS con 3.657 unità acquistate da gennaio a settembre 2019. Seguono poi la Honda Africa Twin e la Benelli Trk 502.

Infine la classifica degli scooter dominata dal modello Honda SH che occupa le prime tre posizioni con le varianti 125 (8.459 unità vendute), 150 e 300 cc. Seguono poi il Piaggio Beverly 300 e il Piaggio Liberty 125.

Le due ruote più diffuse ad Ancona

Il portale Facile.it ha stilato una classifica dei motocicli più diffusi ad Ancona nel mese di settembre.

• 1. Honda SH 300

• 2. Piaggio Liberty 125

• 3. Gilera Runner 50

• 4. Suzuki SV 650

• 5. Honda SH 125

• 6. Malaguti Centro 125

Moto ad Ancona, i numeri

L’età media delle moto che circolano nel capoluogo marchigiano è stata stimata in 9,72 anni, contro gli 8,84 del settembre 2018 ma in perfetta linea con i ldato nazionale (9,92). Il premio medio per l’assicurazione RC moto in città è di 357,50 euro (-5,66% rispetto allo scorso anno), pari al 27,46% in meno del dato medio nazionale (492,83%).