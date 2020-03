Meteo, nelle Marche arriva la pioggia: le previsioni per il weekend

Pioggia e neve è in arrivo in tutto lo Stivale e anche nella nostra Regione. Come spiega anche il centro meteo dell'aeronautica militare dal tardo pomeriggio di giovedì 5 marzo sono previste precipitazioni intense su Liguria, Toscana e Emilia Romagna. Piogge via via più diffuse bagneranno Val d'Aosta, Piemonte, Lombardia e Liguria (qui forti su genovese e spezzino). Il maltempo dal pomeriggio e poi sera interesserà anche il Nordest, la Toscana e a seguire Marche, Umbria e Lazio per finire in nottata anche sulla Campania.

Un intenso fronte perturbato nelle prossime ore interesserà la maggior parte delle regioni italiane. Il team del sito iLMeteo.it avverte che il tempo sta peggiorando rapidamente al Nordovest e successivamente anche al Nordest. Soltanto da domenica il tempo comincerà a migliorare rapidamente su tutta l'Italia preludio ad una prossima settimana sicuramente meno piovosa di quella attuale.