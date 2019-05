Meteo, allerta della Protezione civile: raffiche di vento fino a domani

La Protezione civile regionale ha diramato un avviso di condizioni meteo avverse valido per tutte le Marche, dunque anche per le provincia di Ancona, per vento forte valido dalle ore 00 di domani fino alle ore 12 del 6 maggio. Dunque un avviso di condizioni meteo avverse per vento forte. alidità dalle ore 00 alle ore 12 del 6 maggio.

Nei quadranti in cui ricade tutta la provincia dorica, sono previsti venti con velocità media di vento teso e raffiche fino a burrasca o burrasca forte.