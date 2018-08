Meteo, stop estate. la Protezione Civile annuncia l'arrivo di temporali

Stop estate, almeno per ora, in attesa di una nuova ondata di caldo, perché la protezione civile delle Marche ha diramato un nuovo allerta meteo. L’avviso è valido per tutta la giornata di domani (giovedì 30 agosto) quando, a partire dalla mezzanotte alla mezzanotte successiva, è annunciata un'allerta “gialla" per il rischio di temporali. Questa volta solo sulle zone costiere, per cui maggiore attenzione sui litorali e quindi anche su Ancona città, e Senigallia.