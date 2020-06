Ricaricare l'auto elettrica ad Ancona, dove è possibile farlo

Ad Ancona il mercato delle auto elettriche non è ancora decollato del tutto, ma è sicuramente maggiore rispetto a quello degli scooter elettrici, penalizzati dai saliscendi che caratterizzano la città.

Auto elettriche ad Ancona

Tuttora sono censite una ventina di automobili elettriche circolanti, numero stimato in aumento visti anche i vantaggi che offre questo tipo di mobilità: parcheggi a raso gratuiti in tutta la città, possibilità di risparmiare sul carburante e rispetto dell’ambiente. Lo stesso Comune di Ancona si è dotato di un’auto elettrica in dotazione agli ausiliari del traffico. Sì, ma queste vetture vanno comunque ricaricate e uno wallbox da 7,5 kw, ad esempio, riesce a fare il pieno in meno di 3 ore.

Colonnine elettriche ad Ancona

Dove è possibile farlo ad Ancona? Il portale colonnine elettriche indica una serie di luoghi attivi ad Ancona e provincia e comunica anche lo stato dell’impianto elettrico. In attesa di nuove installazioni ecco alcune colonnine presenti in città:

Ospedale Regionale di Torrette

Parcheggio Archi, via Terenzio Mamiani

Tombolini Motor Company, via 1º Maggio, 54

Supermercato Oasi, via Sparapani

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Area parcheggio IKEA, via Aspio Terme