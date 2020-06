Piste ciclabili, la mappa della città e i sentieri della provincia

Ancona è un continuo saliscendi e per questo motivo non è l'ideale per le piste ciclabili. Progetti e idee non mancano, come quella di realizzare una pista in sostituzione dei binari dismessi che collegano la stazione centrale all'ex scalo di Ancona Marittima. Ad oggi, la situazione è questa:

Da piazza Kennedy agli Archi

La nuovissima pista ciclabile che conduce dal porto e si snoda lungo il quartiere multietnico degli Archi. E’ temporanea, quando sarà realizzata l’attesa riqualificazione del quartiere il percorso sarà spostato dalla parte opposta. E’ un percorso utilizzato specialmente dagli operai che lavorano alla Fincantieri, che spesso si muovono in bicicletta ma anche da chi vuole pedalare fino al teatro delle Muse.

Via Giordano Bruno

La pista che attraversa il quartiere del Piano da piazza Ugo Bassi alla rotatoria della stazione ferroviaria

Fuori città

Da Marcelli a Porto Recanati

Tratti di pista ciclabile sul lato destro della via litoranea, in direzione sud. E’ l’ideale per raggiungere gli stabilimenti meridionali di Marcelli, ma chi vuole proseguire oltre si trova a dover pedalare sul ciglio della strada.

Provinciale 123

Il primo tratto di questa strada, dalla rotatoria di Scossici al ponte che sovrasta l'A14, è fiancheggiato da una lunga pista ciclabile tutta pianeggiante. La usano molti ciclisti che dal mare vogliono raggiungere il santuario di Loreto.

Da Falconara Marittima a Chiaravalle

Un percorso immerso tra la vegetazione e il silenzio che, a tratti, costeggia il fiume Esino. Si parte dal suggestivo parco del Cormorano per poi deviare su un percorso ciclabile di 6 km che porta fino a via La Retta a Chiaravalle (fonte destinazionemarche.it)

Senigallia-Montemarciano

Dalla spiaggia di velluto pista a tratti fino all’insediamento romano di Marina di Montemarciano (fonte destinazionemarche.it)

Lungo il fiume

Da Ponte Zavatti a Senigallia inizia un percorso naturalistico di circa 13 chilometri che costeggia l’argine del fiume Misa e termina ad Ostra (fonte destinazionemarche.it)

Da Moie a Jesi

11 Chilometri costeggiando il fiume Esino, passando per l’abbazia di Moie e ragiungendo la città di Federico II (fonte destinazionemarche.it).

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.