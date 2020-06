Dove richiedere il contrassegno di invalidità ad Ancona: costi, procedura e tempi

Il contrassegno per invalidi è strettamente personale, viene rilasciato dal Comune di residenza ed ha validità su tutto il territorio nazionale ed europeo.

Può essere “Temporaneo“, avente validità temporale limitata e definita rinnovabile a seguito di nuova visita collegiale, o “Permanente” con validità quinquennale rinnovabile riconsegnando il tagliando scaduto con allegato un certificato medico che attesti il permanere della patologia che ha originato il primo rilascio.

Cosa consente

sostare in tutti i parcheggi per disabili;

il transito e la sosta, purchè non costituisca intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia vietata o limitata la sosta;

il transito nelle corsie preferenziali a condizione che l’accesso alle stesse sia consentito, oltre che ai mezzi di trasporto collettivo, anche ai taxi;

sostare senza limitazioni di tempo nelle aree di parcheggio a tempo determinato;

nel rispetto delle Ordinanze Sindacali il transito e la sosta, anche nelle ZTL e nelle aree pedonali, nelle fasce orarie indicate dalla segnaletica stradale.

Cosa non consente

sosta nei parcheggi per disabili personalizzati e caratterizzati dal numero identificativo della concessione riportata nella segnaletica verticale, riservati ad altri titolari di contrassegno;

sosta in corrispondenza dei passi carrabili;

sosta nelle zone di canalizzazione;

sosta che crea intralcio e pericolo alla circolazione.

Il contrassegno deve essere esposto in maniera ben visibile sul parabrezza del veicolo. In caso di decesso il permesso deve essere restituito. Qualora non si dia seguito alla restituzione si applicheranno le previste sanzioni di legge.

Come ottenerlo

Occorre presentare domanda in carta semplice su apposito modulo al front office del Comando della Polizia Locale, in via dell’Industria 5.

Il modulo della domanda è disponibile presso lo stesso ufficio. La domanda dovrà poi essere integrata da n. 2 foto tessera dell’avente diritto ed il titolare del contrassegno dovrà apporre sullo stesso firma in originale.

Requisiti

Attestazione dell’Autorità Sanitaria rilasciata dal Servizio di Medicina legale dell’ASUR Marche 7 di Ancona in Via C.Colombo 106 – 071 870.5525

Costi

Diritti di segreteria pari a Euro 0,26

Validità

Il permesso rilasciato ha, dinorma, una validità massima di 5 anni e può essere rinnovato. Il rinnovo del permesso deve essere effettuato entro la scadenza ed avviene dietro pagamento del relativo importo su presentazione di:

contrassegno già in possesso del richiedente;

certificazione del proprio medico curante, che attesta che le condizioni di salute non sono variate

Tempi per la definizione della pratica

5 giorni.