Parcheggiare ad Ancona: le aree di sosta vicino al centro e i costi di abbonamento

L'elenco dei parcheggi coperti gestiti dalla società municipalizzata Mobilità&Parcheggi.

Parcheggio Torrioni

Dove: via Torrioni - Tel. 071.2802765

Orario di Apertura: Riservato ai soli abbonati

Coperto

Posti auto: 110

Guarda le tariffe abbonamenti

Parcheggio Cialdini

Dove: via Cialdini, 2 - Tel. 071.206419

Orario di Apertura: da lunedì a sabato dalle ore 07,00 alle 21,00. Ritiro auto dopo la chiusura: 24 ore su 24 utilizzando il biglietto d'ingresso. Pagamento sosta in cassa automatica. I titolari di abbonamento ed i possessori di tessera a scalare possono accedere al parcheggio a piedi o in auto anche oltre l'orario di apertura.

Coperto

Posti auto: 70

Guarda le tariffe abbonamenti

Parcheggio Umberto 1°

Dove: via Orsi angolo Via Maratta

Orario di Apertura: da lunedì a sabato dalle ore 07,00 alle 21,00.

Coperto

Posti auto: 98

Guarda le tariffe abbonamenti

Parcheggio Scosciacavalli

Dove: via O. di Biagio - Tel. 071.2802765

Orario di Apertura: Riservato ai soli abbonati

Coperto

Posti auto: 158

Guarda le tariffe abbonamenti

Parcheggio Traiano

Dove: Via XXIX Settembre 2 tel. 071.203834

Orario di Apertura: da lunedì a sabato dalle ore 07,00 alle 21,00. Ritiro auto dopo la chiusura: 24 ore su 24 utilizzando il biglietto d'ingresso. Pagamento sosta in cassa automatica. I titolari di abbonamento ed i possessori di tessera a scalare possono accedere al parcheggio a piedi o in auto anche oltre l'orario di apertura.

Coperto

Posti auto: 152

Guarda le tariffe abbonamenti

Parcheggio scambiatore Archi

Dove: via Mamiani - Tel. 071.203748

Orario di Apertura: da lunedì a sabato dalle ore 05.30 alle 21.00 Cassa presidiata dall'operatore dalle ore 08.00 alle ore 20.45. Il ritiro auto dopo la chiusura è possibile 24 ore su 24 utilizzando il biglietto d'ingresso. Pagamento sosta in cassa automatica. I titolari di abbonamento ed i possessori di tessera a scalare possono accedere al parcheggio a piedi o in auto anche oltre l'orario di apertura.

Coperto

Posti auto: 587

Guarda le tariffe abbonamenti

Contatti e informazioni

Mobilita&Parcheggi

Via Mamiani n. 76 - 60125 Ancona - 071.2814869

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.