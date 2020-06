Bollo dimezzato per le auto ventennali? Si, ma non è automatico

Auto ventenne uguale bollo dimezzato. Vero, ma occorre fare chirezza: per un’auto che ha più di 20 anni si può godere di uno sconto del 50% sulla tassa di proprietà, ma la regola vale solo per i modelli che hanno ottenuto il Certificato di Rilevanza Storica (CRS). Come riporta il sito dell’ASI (Automotoclub Storico Italiano), si tratta del documento che sostituisce il “certificato delle caratteristiche tecniche” ed è necessario per la circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico dal 19/03/2010. Le disposizioni del Decreto non si applicano a veicoli che siano repliche ex-novo, ancorché fedeli, di veicoli di interesse storico e collezionistico. Da giugno, inoltre, pagano il bollo al 50% anche i possessori di auto storiche adibite ad uso professionale.

CRS, dove chiederlo?

La modulistica può essere richiesta, ad esempio, presso i club federati ASI. A rilasciare il documento sono i registri

- Registro ASI

- Registro Storico Lancia

- Registro Italiano Fiat

- Italiano Alfa Romeo

- Storico FMI

L’avvenuta iscrizione in uno dei registri elencati deve essere riportata sulla carta di circolazione del veicolo.

Contatti utili

Nelle Marche ci si può rivolgere a:

ASI Marche

Club Auto Moto Storiche Ancona

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Club Jesino Moto Auto d’Epoca