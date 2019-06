Estate 2019, tutte le informazioni per la vacanza perfetta a Portonovo

Con l’inizio della stagione balneare ecco alcune indicazioni dei servizi a Portonovo e Mezzavalle.

I parcheggi

I parcheggi sono riconfermati sia a monte che vicino alla spiaggia: due pannelli – uno alla rotatoria a monte, uno in piazzetta – che segnalano i posti liberi, facendo evitare agli automobilisti lunghi giri. Le navette di collegamento piazzetta- parcheggio a monte sono attive da tutti i weekend di giugno 2019.

La prima corsa dal parcheggio Monte inizia alle ore 8.30 mentre l’ultima corsa dalla Piazzetta verso monte parte alle ore 19.30.

I giorni sono i seguenti:

-Giugno: solo nei weekend

-Luglio: Tutti i Giorni

-Agosto: Tutti i Giorni

-Settembre: i primi due weekend

Tariffe parcheggi

Monte - bassa stagione

Dal 01/05 al 30/06 e dal 1/09 al 30/09

08:00/19:00: Tutti i giorni

tariffa oraria – 0.50€

tariffa giornaliera – 3.00€

camper 5 € giornaliero

bus 15 €giornaliero

Monte alta stagione

Dal 01/07 al 31/08

08:00/19:00 tutti i gironi

tariffa oraria – 0.80€

tariffa giornaliera – 5.00 €

minimo inseribile – 0.80 €

camper 8€ giornaliero

bus 25€ giornaliero

Torre bassa stagione

Dal 01/05 al 30/06 e dal 1/09 al 30/09

08:00/18:00 tutti i giorni

tariffa oraria – 0.80€

tariffa giornaliera – 5.00 €

camper 9.00 € giornaliero

Torre alta stagione

Dal 01/07 al 31/08

08:00/18:00 tutti i giorni

tariffa oraria – 1.50 €

tariffa giornaliera – 11.00 €

mezza giornata – 5.00 ( dalle ore 8/13 e 13/18)

camper 22 € giornaliero

Lago bassa stagione

Dal 01/05 al 30/06 e dal 1/09 al 30/09

08:00/18:00 tutti i giorni

tariffa oraria – 0.80€

tariffa giornaliera – 5.00 €

Lago alta stagione

Dal 01/07 al 31/08

08:00/18:00 Tutti i giorni

tariffa oraria – 1.50 €

tariffa giornaliera – 11.00 €

mezza giornata – 5.00 ( dalle ore 8/13 e 13/18)

I motocicli

(tariffa unica) 2,00 solo nella zona del Lago Grande, indipendentemente dalla durata della sosta, sia nella bassa che nell’alta stagione.

Negli altri parcheggi sosta motocicli gratuita, tranne che in quelli privati.

I camper

I camper potranno sostare nel parcheggio a monte e in quelli segnalati. Nella tabella tariffe ci sono anche i costi per i camper per una sosta breve, per campeggiare i turisti dovranno rivolgersi al campeggio La Torre

Il campeggio

Il campeggio La Torre ha bar, ristorante, area giochi immersi nella natura.

Mette a disposizione proprie roulotte dove soggiornare per chi non ha propri mezzi.

Per informazioni e tariffe www.campeggiolatorreportonovo.com

TariffeCampeggioLaTorre sul sito.

Servizio "Mare comodo"

Anche quest’anno a luglio e agosto il servizio di parcheggio e trasporto in spiaggia su prenotazione sarà a disposizione di quanti si vogliono garantire posto auto e trasporto privato fino agli stabilimento o alla spiaggia libera. Per informazioni 3930172258.

Mumeri utili:

– Servizio Marecomodo: cell 393 0172258

– Sosta (Info parcheggi, parcometri) : Easy Help 071 0973478 – 334 3884624

– Camping La Torre: 071 801257- 329 0915540

Servizi di spiaggia

Operativo servizio di salvataggio a Portonovo e a Mezzavalle. A Portonovo è stata già installata la passerella disabili, situata a ridosso del Molo. Come da ordinanza sono stati già posizionati i cavitelli di segnalazione per delineare l’ambito delle acque sicure per la balneazione.

Operativo il servizio doccia sia a Mezzavalle che alle Terrazze di Portonovo. Sono ancora in vigore le ordinanze che regolano i comportamenti nelle spiagge anconetane. In particolare si ricorda che a Portonovo e Mezzavalle è vietato accendere fuochi, abbandonare rifiuti, bivacchi notturni e come per tutte le spiagge, è in vigore l’ ordinanza che vieta utilizzo e immissione di plastica non biodegradabile.