Trasporto pubblico locale: agevolazioni, come e dove abbonarsi

Conerobus ha presentato la campagna abbonamenti per il 2019-2020 con condizioni agevolate per studenti, famiglie e over 65.

Tariffa ordinaria

La tariffa ordinaria annuale ammonta a 300 euro (291 euro tariffa online). Esistono però altre formule:

- Mensile: 35 euro

- Trimestrale: 90 euro

- Semestrale: 175 euro

Agevolazioni

Abbonamento ordinario 180 giorni: 175 euro (170 euro tariffa online)

Abbonamento mensile per famiglie: 40 euro

Abbonamento annuale per ISEE inferiore a 18.000 euro: 210 euro (204 euro tariffa online)

Abbonamento annuale per ISEE superiore a 18.000 euro: 240 euro (233 euro tariffa online)

Abbonamento studenti: 210 euro annuale (204 euro tariffa online), 30 euro mensile

Abbonamento studenti metà anno scolastico: 105 euro (102 euro tariffa online)

Detrazione

La conservazione del tagliando consente la detrazione Irpef del 19% sulle spese sostenute per l’acquisto dell’abbonamento

Dove fare l’abbonamento

Sul sito Conerobus è presente l’elenco di tutte le rivendite della città, ma si può utilizzare anche la procedura online