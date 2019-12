Permesso di sosta per gli studenti, dove chiederlo e come ottenerlo ad Ancona

I permessi per studenti vengono rilasciati ai residenti fuori comune che per motivi di studio hanno il domicilio in una delle zone residenti. Consentono di parcheggiare all’interno della zona di competenza, utilizzando gli spazi riservati ai residenti. Il rilascio è immediato.

Le domande e i requisiti

Per ottenere il permesso è necessario presentare domanda in marca da bollo all’ufficio Permessi della società Mobilità e Parcheggi, in via Scrima 29. Il modulo della domanda è disponibile presso il medesimo ufficio. I requisiti sono i seguenti:

• proprietà del veicolo di uno dei componenti il nucleo familiare del richiedente

• contratto di locazione

• iscrizione all’Università.

I costi

• Marca da bollo per la domanda

• Euro 66,00 per il permesso

Validità

I contrassegni scadenza il 31 luglio di ogni anno. Il rinnovo del permesso deve essere effettuato prima della scadenza ed avviene su presentazione del contrassegno e dietro pagamento del relativo importo.



Documentazione da presentare:

• Carta di circolazione dalla quale risulta la proprietà del veicolo da parte di una persona del nucleo familiare;

• Contratto d’affitto;

• Ricevuta pagamento tassa universitaria

Ogni variazione ( es. cambio di veicolo o di residenza) effettuata prima della scadenza comporta il rilascio di un nuovo permesso.

Informazioni

Ufficio permessi Mobilità e Parcheggi – via Scrima, 29.

Sito internet Comune di Ancona