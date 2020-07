Trasporti urbani ed extraurbani: info, mappe, biglietti e abbonamenti

Il servizio urbano ed extraurbano ad Ancona è garantito dall’azienda Conerobus.

Servizio Urbano

Il servizio urbano collega il centro città alle periferie, al porto e alle frazioni. I parcheggi scambiatori permettono di lasciare l’auto e utilizzare alcune delle linee cittadine più frequentate come l’1/4 (Passetto-Tavernelle) ma anche il 46 (Tavernelle – piazza Cavour).

Le linee per l’ospedale

L’ospedale regionale si può raggiungere:

Con le linee dirette 30 e 31 partendo da Piazza Ugo Bassi ogni 15 minuti.

Con la linea 35, bus navetta con partenza dalla stazione di Torrette, ogni 15 minuti.

Con le linee extraurbane A-B-C-D-F-I-J-L-M partendo da Piazza Cavour, direzione nord, transito stazione di Ancona, interscambio alla stazione di Torrette con bus navetta linea 35 e con le linee urbane 30 e 31.

L'ospedale pediatrico Salesi è raggiungibile con la linea 1/4 dalla stazione centrale

L'ospedale Inrca è raggiungibile con la linea 41 dalla stazione centrale

Il sanibus

Il progetto ha come obiettivo la realizzazione di un trasporto persone dedicato a coloro che prenotano una visita al Poliambulatorio USL del Viale della Vittoria. Trattasi di un servizio dedicato , quindi l’offerta è vincolata alla prenotazione che deve essere fatta al CUP per la visita, oltre che al Call Center di Conerobus Service dedicato al n° 348.398.5048, per la prenotazione del trasporto da una delle fermate destinate dal percorso individuato. Obbiettivo è agevolare l’utenza per il raggiungimento del Poliambulatorio anche in funzione del vincolo del Bonus Malus della prenotazione Cup e dare la massima possibilità all’utenza con un percorso breve, di raggiungere agevolmente la struttura evitando lungaggini di traffico e difficoltà di parcheggio in zona centrale.

Tariffe

Un biglietto di corsa semplice per il trasporto urbano costa 1,25 euro (100 minuti). L’abbonamento standard mensile è di 35 euro.

A questo link la lista dei rivenditori.

A questo link la mappa del trasporto locale.

Informazioni

Conerobus

via Alessandro Bocconi 35 - 071 283 7411