Doveri e divieti del cliclista: regole per una pedalata sicura e lontana dai guai

In vacanza molte famiglie tirano fuori la bicicletta dal garage, va però ricordato che questo mezzo non è un giocattolo bensì un vero e proprio veicolo da saper utilizzare in sicurezza. E’ la stessa Polizia di stato con la campagna “L’A BI CI – Ped pedalare in sicurezza” a mettere nero su bianco quello che un ciclista deve, può e non può fare.

I ciclisti devono

- Procedere su un’unica fila quando le condizioni lo richiedono

- Mai essere affiancati in numero superiore a 2

- Fuori dai centri abitati procedere su un’unica fila

- Un minore di 10 anni può procedere alla destra di un adulto

- Avere l’uso libero delle mani

- Reggere il manubrio con almeno una mano

- Avere la visuale libera davanti e ai lati

- Condurre la bicicletta a mano quando si è di intralcio per i pedoni

- Transitare sulle piste ciclabili quando esistono

- Segnalare con il braccio la manovra di svolta a destra, sinistra o di fermata ( in quest’ultimo caso la mano è alzata)

I ciclisti non possono

- Trainare veicoli salvo casi specifici

- Condurre animali

- Farsi trainare

- Trasportare altre persone se la bici non è omologata

- Guidare in stato di alterazione psicofisica

Il casco

Nessuna norma impone l’uso del casco in bicicletta, ma è comunque uno strumento di fondamentale importanza per la sicurezza del ciclista. Per la massima protezione ed efficacia deve essere della giusta misura, calzato e allacciato correttamente.

Accessori per la circolazione su strada

L’articolo 68 del Codice della Strada definisce le caratteristiche costruttive e funzionali che la bici deve avere per circolare su strada:

- Dispositivo di frenatura indipendente per ciascun asse

- Luce elettrica rossa posteriore

- Catadiottro rosso

- Catadiottri laterali

- Catadiottri sui pedali

- Luce bianca o gialla anteriore

- Campanello

Le luci e i catadiottri devono essere presenti e attivi sulla bici da mezz’ora dopo il tramonto a mezz’ora prima dell’alba, anche di giorno in galleria o in caso di maltempo e nebbia.

Trasporto dei bambini

E’ consentito il trasporto di un bambino fino a 8 anni di età, purché la bici sia equipaggiata con idonee attrezzature, ovvero

- Sedile con schienale

- Braccioli

- Sistema di fissaggio alla bicicletta

- Sistema di protezione per il bambino (cinture e protezione piedi)

Trasporto di biciclette

Il trasporto della bici deve rispettare le disposizioni relative alla sistemazione del carico sui veicoli, in particolare:

- La bici non deve limitare la visibilità del conducente

- La bici non deve mascherare dispositivi di illuminazione e targa

- La bici non deve sporgere anteriormente

- La sporgenza longitudinale deve essere segnalata con 1 o 2 pannelli di segnalazione (quelli con strisce oblique rosse su sfondo bianco)

- Le sporgenze non possono superare i 2,25 metri di larghezza, i 12 metri di lunghezza.