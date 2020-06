Partire da Ancona: le informazioni utili per raggiungere stazione, porto e aeroporto

Itinerari e servizi per raggiungere i principali nodi di scambio di Ancona:

Aeroporto delle Marche “Raffaello Sanzio”

In auto

L'aeroporto delle Marche è strategicamente situato nel centro Italia, a soli 18 km dal centro del capoluogo di regione, più precisamente nel comune di Falconara Marittima. La Strada Statale 76 collega direttamente l'aeroporto con la rete autostradale e con le maggiori arterie stradali. In particolare, in auto, per chi proviene da Ovest, l'aeroporto si trova all'uscita 21 della SS 76; per chi, invece, proviene dall'autostrada adriatica A14, uscita Ancona Nord (all'uscita del casello autostradale seguire le indicazioni per l'aeroporto ed immettersi sulla Statale 76 fino all'uscita 21. E' possibile utilizzare i servizi taxi di Ancona e Faconara.

In treno

L'Aeroporto di Ancona Falconara è collegato da un servizio ferroviario diretto con partenza dalla stazione di Castelferretti ed arrivo alla stazione ferroviaria di Ancona dalla quale è possibile raggiungere le varie destinazioni nazionali ed internazionali. E' inoltre possibile consultare l'Orario Ufficiale delle Ferrovie dello Stato per ottenere informazioni puntuali e mirate.

Aerobus “Raffaello”

L' Aerobus Raffaello è un servizio di bus navetta da/per Ancona e Falconara disponibile nella fascia oraria 07:00-22:30. Il biglietto è acquistabile direttamente a bordo del bus al costo di € 3,30 per Falconara ed € 5,50 per Ancona. Tutte le informazioni e gli orari dell'Aerobus sono consultabili all'indirizzo www.conerobus.it.

Porto di Ancona

Dal porto di Ancona ci si può imbarcare per Croazia, Grecia e Albania oltre che per le crociere estive che fanno scalo in città.

In auto

Autostrada A14

Per chi arriva da Nord

Uscita Ancona Nord. Proseguire in direzione SS 16 seguendo le indicazioni Ancona/Porto Imbarchi fino ad immettervi nella via Flaminia (adiacente lato mare). Tenere la destra e dopo circa 2 Km girare a destra e seguire le indicazioni Porto/Imbarco.

Per chi arriva da Sud

Uscita Ancona Sud. Seguire le indicazioni Porto/Imbarchi.

In treno

La stazione dista circa 2 Km dal terminal.

Dalla Stazione Centrale collegamento bus con la biglietteria (Ancona Ferries check in) tramite la linea 12, ogni 20 min. ca. Dalla biglietteria al terminal imbarchi linea 20 gratuita ogni 25 min.ca (scarica qui gli orari)

Dal centro

Dopo la chiusura della stazione ferroviaria “Ancona Marittima”, per poter arrivare dalla stazione di Ancona al porto ci sono due diverse possibilità:

Gli autobus che passano nella seconda pensilina e che arrivano fino a Piazza Kennedy

La linea 12 che arriva direttamente al terminal biglietteria.

Prendendo gli autobus della seconda pensilina, la fermata è in Piazza J.F. Kennedy. All’arrivo si scende per entrare nel porto, il cammino è poi dritto finché non si arriva alla fermata della linea 20. La linea 20 porta alla biglietteria marittima terminal e da lì alle banchine.

Stazione ferroviaria di Ancona

La stazione è servita dalle autolinee urbane e suburbane e dalla rete filoviaria di Ancona, gestite dalla società Conerobus.

• Fermata filobus (linea 1/4)

• Fermata autobus

• Stazione taxi

Per raggiungere il centro città i viaggiatori possono servirsi della linea 1/4 di Conerobus con destinazione P.zza IV Novembre. Per raggiungere gli altri principali quartieri della città è possibile utilizzare la stessa linea ma con destinazione Tavernelle. La linea 1/4 attraversa gran parte del capoluogo, partendo dal viale della Vittoria/Passetto e arrivando fino a Tavernelle, passando anche per la sede dell'Università Politecnica delle Marche. Durante il tragitto effettua fermate importanti quali le tre principali piazze del centro storico, il parcheggio degli Archi da cui partono le linee FlixBus, la Stazione Centrale e il centro scambiatore di piazza Ugo Bassi. La stazione F.S. rientra all'interno del percorso di tutte le linee extraurbane dirette verso la periferia nord e sud della città.

