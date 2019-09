Vendere al mercatino, come ottenere il tesserino da hobbista: diritti, costi e limitazioni

Per commercializzare i loro prodotti, gli hobbisti devono ottenere un apposito tesserino. Con questo documento è possibile vendere, barattare ed esporre in modo occasionale merci di valore contenuto. Il tutto solo ed esclusivamente nei mercatini aperti agli hobbisti. La Regione Marche specifica sul proprio sito internet che gli articoli in vendita non possono superare il prezzo unitario di 250 euro.

Cosa occorre per il rilascio:

– 2 marche da bollo da € 16,00

– una foto tessera

– Versamento per diritti di segreteria tramite: Bonifico bancario intestato alla tesoreria del Comune di Ancona – Banca Carige IBAN IT 07A034 3102 6010 0000 0560 590 indicando la causale oppure bollettino CCP n. 13275607 intestato alla tesoreria del Comune di Ancona

– Rilascio/duplicato tesserino hobbista € 25,00

– Vidimazione tesserino da hobbista €15,00

– Spedizione via raccomandata € 25,00

– Documento di riconoscimento / permesso di soggiorno

Tempi di rilascio e durata

Il tesserino viene rilasciato in circa un mese e ha una durata di 5 anni, anche non consecutivi. Si può utilizzare per un massimo di 12 volte in un anno e deve essere rinnovato (timbrato)

A chi rivolgersi:

Servizio Direzione S.U.I. Attività Economiche

Largo XXIV Maggio,1 60123 Ancona

Uffici: mercoledì giovedì e venerdì dalle 09:00 alle 13:30 – I° piano

Telefono 0712226111 – Fax 0712226199

P.E.C. aepa.comune.ancona@emarche.it