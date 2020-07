Tari, come e quando pagarla ad Ancona

La TARI, Tassa sui rifiuti, in vigore dal 2014, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, è una delle componenti della IUC, Imposta unica comunale, istituita dalla Legge n. 147 del 27/12/2013.

La TARI sostituisce dal 2014 la TARES, Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. La TARI deve essere pagata da chiunque nel territorio comunale possegga o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse. In caso di utilizzi di durata non superiore a 6 mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Chi non deve pagarla

le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili ad eccezione delle aree scoperte operative;

le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

Come presentare la dichiarazione

La dichiarazione va presentata ad Ancona Entrate Srl utilizzando gli appositi modelli scaricabili dal sito internet www.anconaentrate.it e può essere trasmessa utilizzando una delle seguenti modalità di presentazione:

consegnata a mano direttamente ad Ancona Entrate Srl, la quale ne rilascia apposita ricevuta;

spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento A.R., ad Ancona Entrate Srl, via dell’Artigianato n. 4, 60127 Ancona;

a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: anconaentrate@pec.anconaentrate.it

Per ulteriori informazioni sulla TARI, tutti gli interessati, potranno rivolgersi al Front-Office della Società Ancona Entrate Srl, in Via dell’Artigianato 4 (Ancona), oppure contattare il numero verde 800.551.881.

Come pagare

La Tari ha tre scadenze annuali che vengono comunicate dal Comune. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. Il Comune invierà a casa dei contribuenti l’avviso di pagamento TARI contenente il modello di pagamento F24 precompilato. Il versamento della TARI va eseguito esclusivamente mediante il modello di pagamento F24 precompilato, pagabile presso Banche, Poste, Tabaccai abilitati o attraverso i servizi di home banking. Per effettuare il versamento della TARI tramite modello di versamento F24 occorre utilizzare il seguente codice tributo: 3944 “TARI – tassa sui rifiuti – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013”.

Quando pagare

Per il 2020 la Giunta comunale ha fissato le nuove scadenze per il pagamento della Tari che sono state individuate nel 30 settembre (prima rata) e nel 3 dicembre (la seconda rata). A causa dell'emergenza Covid erano stati sospesi e poi procrastinati i pagamenti dei tributi cittadini. In questo caso per la Tari la Giunta ha fissato le nuove scadenze che dovranno essere approvate dal Consiglio comunale. Al domicilio dei cittadini e imprese arriveranno gli avvisi di pagamento come sempre con i moduli F24.

Informazioni

Ancona Entrate, via dell'Artigianato 4 - 071 85991.