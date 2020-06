Acconto Imu, scadenza alle porte: ecco chi non dovrà pagarlo

Si avvicina la scadenza del versamento dell’acconto IMU per il 2020, che dovrà essere effettuato entro il 16 giugno. Il versamento dell’acconto è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.

In concreto, in sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere e' pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.

Chi non deve pagare

Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote deliberate dal Comune di Ancona per l’anno 2020. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non e' dovuto l’acconto dell'IMU relativo a:

immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Gli interessati possono contattare Ancona Entrate srl: - recandosi presso il servizio di consulenza al cittadino di Via dell’Artigianato, 4 (Zona Palombare) aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle 13, martedì dalle ore 15 alle 17 e giovedì dalle ore 10 alle 16; - telefonando al servizio gratuito 800 551 881; collegandosi al sito internet www.anconaentrate.it.