TARI 2018, le modalità di pagamento e le aperture straordinarie di Ancona Entrate

Ancona Entrate rende noto che in vista della scadenza del pagamento TARI previsto entro il 16 maggio 2018, proseguono le aperture straordinarie al pubblico per fornire tutte le informazioni e l'assistenza necessaria ai contribuenti: lunedì 14 maggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00, martedì 15 maggio dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e mercoledì 16 MAGGIO dalle ore 15.00 alle ore 17.00. In questi giorni al mattino sarà seguito anche l'orario di apertura regolare dalle 9.00 alle 13.00. Per informazioni è possibile contattare al numero verde 800.551.881.

Inoltre allo sportello al pubblico di Ancona Entrate Srl in via dell'Artigianato, 4 - Ancona (zona Palombare) e all'Ufficio Relazioni con il Pubblico della sede Centrale del Comune di Ancona è possibile ritirare la GUIDA TARI 2018 contenenti tutte le informazioni necessarie per il calcolo ed il versamento del tributo. Tutte le informazioni sono, inoltre, disponibili sul sito www.anconaentrate.it dove è possibile scaricare anche la Guida e la modulistica. Ancona Entrate ha inviato a casa dei contribuenti l’avviso di pagamento TARI 2018 contenente 2 modelli di versamento F24 precompilati, uno per pagare la 1° rata ed uno per la 2° rata per il versamento di novembre. Il versamento della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2018 deve essere effettuato in 2 rate che hanno le seguenti scadenze: 1° rata entro il 16 maggio 2018 e 2° rata entro il 16 novembre 2018. Il versamento della TARI va eseguito esclusivamente tramite il modello di pagamento F24, pagabile presso Banche, Poste, Tabaccai abilitati o attraverso i servizi di home banking.

Bolletta parlante col video personalizzato

Anche quest’anno, l’avviso di pagamento TARI recapitato agli utenti rende disponibile un video personalizzato rilasciato online, al quale si può accedere cliccando sul QRCODE (un codice impiegato per memorizzare informazioni destinate a essere lette tramite un telefono cellulare o uno smartphone) presente sulla comunicazione inoltrata, ottimizzato per consentirne una semplice lettura dai dispositivi mobili utilizzati dai contribuenti. Oltre a contenere indicazioni sulle modalità di calcolo, sulla situazione debitoria del contribuente, sugli immobili oggetto della tassa, sul riepilogo dell’ammontare dovuto e sulle rate di pagamento, l’avviso interattivo offre al contribuente la possibilità di aggiornare la propria posizione sugli immobili, inserire mail e cellulare per comunicazioni da parte del comune, contattare il call center della Società, collegarsi alla sezione del sito con richiesta di riduzione attraverso modulo ISEE. Attraverso queste azioni il contribuente può generare e ricevere via mail un modulo pdf precompilato, da inviare ad Ancona Entrate per l’aggiornamento della propria posizione. Per le utenze domestiche anche quest’anno è prevista un’agevolazione TARI che riduce il tributo in base a quattro fasce di reddito calcolato ai fini ISEE, a cui corrispondono percentuali di riduzioni diverse, articolate come segue:

- riduzione del 70% da 0 a 5.000 euro

- riduzione del 50% da 5.001 a 10.000 euro

- riduzione del 25% da 10.001 a 20.000 euro

- riduzione del 10% da 20.001 a 25.000 euro

Per ottenere la riduzione si deve presentare la richiesta, su modello predisposto da Ancona Entrate, correlato di copia del modello ISEE in corso di validità, entro la data del 1 ottobre 2018. Per conoscere le altre agevolazioni/riduzioni previste dal regolamento comunale, in caso di mancato ricevimento dell’avviso di pagamento e per ogni ulteriore informazione, tutti gli interessati potranno rivolgersi al Front-Office della Società Ancona Entrate Srl, in Via dell’Artigianato n. 4 oppure contattare il numero verde 800.551.881.