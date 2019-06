IMU e TASI verso la scadenza della prima rata, la guida completa al pagamento

Il prossimo 17 giugno scadrà il termine per il pagamento della prima rata di IMU e TASI. Di cosa si tratta e come pagare? Una guida completa al versamento per chi vive ad Ancona.

L'IMU

L’imposta municipale propria (IMU) si applica al possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing. La disciplina regolamentare dell’IMU è contenuta nel Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC).

Chi deve pagare l’IMU

• il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;

• il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni;

• il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;

• il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto

• il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione.

Chi non deve pagare l'IMU

Oltre all’abitazione principale e alle sue pertinenze (ad eccezione di quelle classificate al catasto come A/1- a/8 e A/9), la tassa non si applica per:



a. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;



b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/04/2008 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del d.lgs. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

e. alla sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. Per questa unità immobiliare, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi;

f. all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.



La TASI

La TASI, Tributo per i servizi indivisibili, in vigore dal 2014, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, serve a coprire i servizi erogati dal Comune:

-gestione entrate tributarie e servizi fiscali;

-gestione beni demaniali e patrimoniali;

-gestione ufficio tecnico;

-polizia locale;

-viabilità e circolazione stradale;

-illuminazione pubblica;

-urbanistica e gestione del territorio;

-protezione civile;

-parchi e tutela ambientale del verde.

Chi deve pagare la TASI

A decorrere dal 2016, il presupposto impositivo della TASI e’ il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree fabbricabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Come determinare il tributo

Per sapere quanto è dovuto è possibile recarsi in uno dei tanti centri di assistenza fiscale. Per chi vuole invece fare da sé, sul portale del Comune di Ancona sono definiti i criteri di calcolo sia per l'IMU che per la TASI.

Modalità e termini di pagamento

Il versamento dell’IMU e della TASI va eseguito tramite modello F24, indicando il codice del Comune di Ancona: A271 (valido per entrambe le tipologie di tributi).

Scadenze

Prima rata: 17 giugno 2019 come acconto del 50% del tributo annualmente dovuto, determinato applicando le aliquote IMU deliberate dal Comune di Ancona per il 2018.

Seconda rata: 16 dicembre 2019 per il saldo.

Aperture straordinarie Ancona Entrate

Lo sportello di Ancona Entrate (via dell'Artigianato 4) rende noto che in vista della scadenza del pagamento IMU e TASI previsto entro il 17 Giugno 2019, effettuerà le seguenti aperture straordinarie al pubblico per fornire tutte le informazioni e l’assistenza necessaria ai contribuenti:

Sabato 15 giugno

dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Lunedì 17 giugno

dalle ore 15.00 alle ore 17.00.