IMU e TASI in ritardo, cosa fare e quanto costa mettersi in regola ad Ancona

Lunedì 17 Giugno 2019 è scaduto il termine per il pagamento dell’acconto IMU e TASI per l’anno 2019 mentre il 17 Dicembre 2018 è scaduto il termine per il pagamento del saldo IMU e TASI per l’anno 2018. I contribuenti che non hanno eseguito il regolare versamento IMU e TASI nei termini di legge possono spontaneamente regolarizzare la propria posizione pagando l’imposta, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno (0,8% dal 01/01/2019) e la sanzione amministrativa nella misura ridotta.

Quattro tipi di ravvedimento

Esistono 4 tipologie di ravvedimento con l’indicazione delle scadenze utili per ricorrere al ravvedimento operoso per l’anno 2019 in caso di omesso, parziale o tardivo pagamento IMU e della TASI:

Ravvedimento sprint:

Entro il 1 luglio 2019 con la sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo

Ravvedimento breve: tra il tra il 15° ed il 30° giorno dalla scadenza

Entro il 17 luglio 2019 con la sanzione dell’1,5% per ogni giorno di ritardo

Ravvedimento intermedio tra il 31° ed il 90° giorno dalla scadenza

Entro il 19 settembre 2019 con la sanzione dell’1,67% per ogni giorno di ritardo

Ravvedimento lungo: tra il 91° giorno ed entro 1 anno

Entro il 17 giugno 2019 (o il 17 dicembre per il saldo) con la sanzione dell’3,75% per ogni giorno di ritardo

Come pagare

Tutti i versamenti relativi al ravvedimento operoso IMU e TASI 2019 vanno effettuati con modello F24, nel riquadro “Sezione IMU e altri tributi locali”, indicando:

- il codice comune dove si trova l'immobile (per Ancona A271), barrando la casella "Ravvedimento";

- i codici tributo dell’imposta;

- l’anno di riferimento;

- l’importo totale versato.

Per il calcolo del ravvedimento è sempre possibile rivolgersi a centri di assistenza fiscale o a professionisti. In alternativa, Ancona Entrate mette a disposizione dei cittadini i seguenti servizi:



- collegandosi al sito internet di Ancona Entrate (www.anconaentrate.it) è possibile utilizzare un’applicazione “Calcolo IUC” che effettua il calcolo dell’importo dovuto, degli interessi e della sanzione ridotta e consente di stampare il modello di pagamento F24. Per effettuare correttamente il conteggio è indispensabile disporre della rendita catastale aggiornata per tutti gli immobili posseduti: i dati catastali richiesti sono comunque reperibili presso gli uffici dell'Agenzia del Territorio, che fornisce altresì un servizio online gratuito per la consultazione delle rendite catastali.

- presso gli sportelli al pubblico di Ancona Entrate sarà attivo un servizio di calcolo della TASI – IMU su appuntamento prenotando tramite il numero verde 800.551.881 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 fino al 31 luglio.

Il conteggio sarà effettuato sulla base della documentazione fornita dal contribuente, che resta responsabile del corretto adempimento tributario. Ci si dovrà presentare muniti di visura o di identificativi catastali aggiornati relativi a tutti gli immobili posseduti e di altra eventuale documentazione relativa a condizioni incidenti sulla quantificazione del tributo. Per ulteriori informazioni, è possibile recarsi presso gli uffici di Ancona Entrate Srl in Via dell’Artigianato, 4 – Ancona, chiamare al numero verde 800.551.881 o consultare il sito di Ancona Entrate.