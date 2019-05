Sos fisco, i centri di assistenza fiscale ad Ancona: cosa sono e dove rivolgersi

Toc toc, è tempo di dichiarazione dei redditi e in tanti si rivolgono al Caf. Questi uffici offrono diversi servizi di assistenza fiscale e chi si avvicina per la prima volta può non conoscere la distinzione tra il Caf (Centro Assistenza Fiscale) e Il Caaf (Cantro Autorizzato di assistenza fiscale). Entrambi i tipi di sportello offrono assistenza fiscale, con qualche differenza.

Il caf

I Caf sono formati da soggetti legalmente abilitati alla professione di avvocato, consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere e perito commerciale, regolarmente iscritti ai rispettivi albi professionali. Sono regolamentati dal D.Lgs. 490 del 1998 e per legge devono costituirsi nella forma di società di capitali, designare un proprio responsabile ed avere come oggetto sociale lo svolgimento delle attività di assistenza fiscale. Se scegliete il caf per la dichiarazione dei redditi ricordate di portare con voi i seguenti documenti fondamentali.

Fotocopia codice fiscale del contribuente, del coniuge e dei familiari a carico, anche per i familiari di extracomunitari

Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente (730 o Unico), compresa la Certificazione Unica, eventuali deleghe di versamento

Dati del datore di lavoro che effettuerà il conguaglio a Luglio

Fotocopia documento del dichiarante/richiedente

Sarà poi l'incaricato a spiegare quali altri documenti occorrono in base alla singola esigenza.

Il caaf

I Caaf, come quelli della Cisl, della Uil e dalla Cgil, sono strutture sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati e strutture territoriali da esse delegate, oppure associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni. Sono sportelli istituiti per aiutare lavoratori e pensionati a risolvere i problemi oltre che alle incombenze di natura fiscale. Problemi che con una normativa come quella italiana, mutevole di anno in anno e sempre più complessa, sono spesso difficilmente gestibili dal singolo. L'asse portante del servizio è costituito dall'attività di consulenza per la compilazione della dichiarazione annuale dei redditi (Ici, acconti/saldi delle imposte, Red, riccometro, sanitometro, modello Unico o 730).

Assistenza fiscale ad Ancona

Alcuni indirizzi utili:

CGIL, Via I Maggio 142, Tel. 071 285741

CISL, Via Giuseppe Ragnini 4 – Tel. 071 28221

UIL SERVIZI MARCHE, via XXV Aprile 37/A – Tel. 071 227531

Caf ACLI, via Montebello 69 – Tel. 071 207 2482

Caf CNDL, via Luigi Ruggeri 3 – Tel. 071 291 6213

50 & Più, piazza della Repubblica 1 – Tel. 071 207 5009

Confederazione Italiana Agricoltori, via Scrima 14 – Tel. 071 280 0394