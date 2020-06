Modello 730, come si compila e dove si presenta

Il modello 730 va compilato per la propria dichiarazione dei redditi ed è destinato a lavoratori dipendenti e pensionati. Dal 2020 il 730 può essere presentato anche per il contribuente deceduto nel corso 2019 o entro il 30 settembre 2020. Per le persone decedute successivamente al 30 settembre 2020, la dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2019 può essere presentata utilizzando esclusivamente il modello Redditi PF. Con il 730 il rimborso delle spese detratte arriva direttamente in busta paga o con l’accredito della pensione, mentre se ci sono somme da versare queste vengono trattenute. Non ci sono calcoli da fare.

Chi non deve presentarlo

Coloro che hanno esclusivamente redditi da abitazione principale o altri fabbricati non locati (quelli esenti imu), da lavoro dipendente e da pensione corrisposti da un unico sostituto d'imposta, redditi soggetti ad imposta sostituiva con esclusione della cedolare secca (es interessi sui Bot) o ritenuta alla fonte (interessi cui conti correnti).

Come si compila

Il 730 è parzialmente già compilato grazie alle informazioni che l’Agenzia delle Entrate riceve durante l’anno, come ad esempio le spese sanitarie sostenute per la relativa detrazione. La struttura dei “quadri” è la seguente:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Frontespizio - Certificazione Unica e Anagrafe tributaria

Prospetto dei familiari a carico - Certificazione Unica

Quadro A- redditi dei terreni Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e banche dati immobiliari

Quadro B - redditi dei fabbricati Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e banche dati immobiliari e Certificazione Unica - Locazioni brevi

Quadro C e D - Altri redditi Certificazione Unica

Quadro E - Oneri e spese - Comunicazioni oneri deducibili e detraibili, dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e Certificazione Unica

Quadro F - Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati Certificazione Unica, dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e pagamenti e compensazioni con F24

Quadro G - Crediti d’imposta - Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e compensazioni con F24 e Certificazione Unica

Dove presentarlo

Scadenze

I termini per la presentazione del 730 scadono il 30 settembre.