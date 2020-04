I tributi al Comune durante l'emergenza: cosa cambia tra stop e proroghe

Il Comune di Ancona ha attivato una prima serie di misure a favore dei contribuenti e degli utenti dei servizi comunali, al fine di dare loro concreto sostegno durante la fase di emergenza da Covid 19. Sono stati sospesi i pagamenti relativi a Cosap, imposta comunale sulla pubblicità, Tari, canone di locazione e concessori, piani di rateizzazione concessi, rette per mense scolastiche e nidi comunali di gennaio e febbraio. I pagamenti sono stati differiti di diversi mesi.«Abbiamo deciso di venire incontro alla nostra comunità in questo periodo di estrema difficoltà -spiega l’assessore al Bilancio, Ida Simonella -; per questo abbiamo sospeso e differito tutti i pagamenti per i quali abbiamo possibilità di decidere. Le misure toccano una vasta platea di destinatari, le famiglie, le imprese, società, federazioni, associazioni sportive, associazioni ricreative e culturali. In generale quasi tutti i pagamenti sono posticipati alla fine del primo semestre dell’anno. Nulla è inoltre dovuto per rette e asili nido comunali da quando il servizio è sospeso.E’ una situazione particolarmente difficile e la cui portata complessiva per la città non è ancora realmente chiara. Per questo le misure adottate sono un inizio, e auspichiamo che arrivino ulteriori strumenti dal governo nazionale a sostegno dei redditi e dell’economia».

In particolare:

Cosap (Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche) – per le occupazioni permanenti il pagamento è spostato 30 giugno 2020 (dal 30 aprile) . Per quelle temporanee (superiori a 258 euro), la prima rata è posticipata al 30 giugno (dal 30 aprile), la seconda al 31 ottobre (dal 31 luglio), la terza al 20 dicembre (dal 31 ottobre)

Imposta di pubblicità – per importi rateizzabili, ovvero quelli superiori a 1.549 euro, la seconda rata è spostata al 30 giugno (dal 31 marzo), la terza al 31 agosto (dal 30 giugno), la quarta al 30 novembre (dal 30 settembre).

Tari – la scadenza della prima rata non è prevista prima del 30 giugno (dal 16 maggio)

Canoni di locazione e concessione – sospesi i termini di pagamento per quelli relativi ad impianti sportivi pubblici, immobili assegnati ad associazioni ricreative e/o culturali. I pagamenti dovuti possono essere successivamente erogati in un’unica soluzione al 30 giugno o con la possibilità di rateizzare in 5 rate mensili al massimo.

Piani di rateizzazione concessi per tributi e entrate comunali – sospesi fino al 31 maggio e possibilità di effettuare il pagamento a partire dal 30 giugno.

Rette mense scolastiche - le fatture relative ai mesi di gennaio e febbraio possono essere saldate entro il 31 maggio senza applicare sanzioni. La fattura del mese di febbraio è ridotta del 15% della quota fissa in ragione dei giorni di chiusura attivati. Nulla è dovuto da marzo e fino alla sospensione del servizio

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Rette asili comunali – le fatture relative al mese di gennaio e febbraio possono essere saldate entro il 31 maggio senza applicare sanzioni. Saranno compensati con la prossima fattura le quote contabilizzate a febbraio e relative ai giorni di chiusura. Nulla è dovuto da marzo e fino alla sospensione del servizio.