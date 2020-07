Servizi e agevolazioni del Comune per particolari categorie sociali

Il Comune di Ancona mette a disposizione dei servizi e delle agevolazioni per particolari categorie sociali.

Immigrazione e accoglienza

Rinnovo permesso di soggiorno

l Servizio si effettua presso il Centro Servizi Immigrati. Per informazioni: Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.30

Assistenza per svolgimento pratiche : su appuntamento.

Requisiti:

residenza anagrafica nel Comune di Ancona;

presentazione della documentazione idonea per avviare la pratica.

Pronta accoglienza per senza fissa dimora

Il Servizio Emarginazione e Pronta Accoglienza è un punto di riferimento per persone che non sono più in grado di gestire con autonomia i propri bisogni (mangiare, dormire, vestire) e si trovano in condizioni di grave indigenza :

cittadini (adulti e famiglie) italiani e stranieri, residenti presso il Comune di Ancona, senza dimora fissa

immigrati in regola con il permesso di soggiorno;

rifugiati politici, profughi ed esuli.

I servizi offerti sono i seguenti:

Mensa

Accoglienza per donne sole o con figli (c/o Opera P. Guido)

Pernottamento presso alberghi cittadini indicati dal Comune

Invalidità

Servizio di interpretariato sordi

Il servizio interpretariato sordi è finalizzato ad evitare l’emarginazione e l’isolamento delle persone sorde, favorire l’inserimento nella vita sociale, facilitare i rapporti quotidiani e l’utilizzo di servizi pubblici e privati.

Il servizio è svolto da una “interprete della lingua dei segni italiana per persone non udenti” attraverso:

servizio di Sportello informativo che viene effettuato presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Ancona P.zza XXIV maggio, nella giornata del martedì, salvo variazioni, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 tel.328/4324726.

prestazioni individualizzate, che vengono effettuate in tutte le ore della giornata, previo appuntamento con l’interprete.

Servizio accompagnamento ciechi

Il servizio è rivolto ai ciechi assoluti ed in casi particolari alle persone con residuo visivo non superiore ad un ventesimo con correzione in entrambi gli occhi.

Può essere utilizzato per il disbrigo di pratiche, il raggiungimento di ambulatori, presidi sanitari, servizi sociali e scolastici, per il mantenimento di rapporti parentali ed amicali e per la promozione in genere della vita di relazione sulla base delle singole esigenze del cittadino. Il servizio viene svolto in forma individuale in relazione alle richieste dei cittadini, previa prenotazione entro le 48 ore precedenti lo svolgimento del servizio. L’interessato o un suo familiare di primo grado può presentare domanda presso la Direzione Politiche Sociali, Servizi Scolastici ed Educativi – U.O. Disabili.

Assistenza anziani

Affido anziani

L’affido anziani ha come finalità quella di garantire un’alternativa alla soluzione della istituzionalizzazione ad anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti soli che presentano una situazione di disagio sociale.

L’affidatario può essere una persona singola o una famiglia che intende prendersi cura dell’anziano.

Tipologie di affido

Affido in convivenza: l’anziano può ospitare o essere ospitato;

Affido di supporto: l’affidatario si prende totalmente cura dell’anziano;

Affido temporaneo: per far fronte a esigenze di carattere temporaneo dell’anziano.

L’Amministrazione Comunale eroga all’affidatario un assegno di cura affido mensile , differenziato per tipologia di affido.

Il servizio sociale professionale del Comune:

valuta lo stato di bisogno dell’anziano;

seleziona gli affidatari;

individua la persona o la famiglia più idonea;

predispone un piano personalizzato condiviso con la persona e con l’affidatario nel quale è individuato la tipologia di affido, gli obiettivi da perseguire, gli incontri periodici per la valutazione dell’andamento dell’affido.

Centro diurno anziani

Il Centro Diurno per Anziani è un servizio semiresidenziale con una capacità di 20 posti, con sede presso la Struttura Comunale “Benincasa” in Via Podesti 9, a cui possono accedere persone anziane, di età non inferiore ai 65 anni, parzialmente o totalmente non autosufficienti e con residenza nel Comune di Ancona.

Centro diurno Alzheimer

Il Centro Diurno Alzheimer (CDA) è un servizio che ha la finalità di alleviare il carico gestionale della famiglia che si prende cura della persona malata di Morbo di Alzheimer, per almeno un giorno alla settimana. Il CDA è aperto solo la domenica, ha una capacità di 15 posti e ha la sua sede presso la Struttura Comunale “Benincasa” ad Ancona in Via Podesti 9.

Votazioni

Voto in ospedali e case di cura

I degenti possono votare nel luogo di cura:

Per le elezioni comunali, i ricoverati devono essere iscritti nelle liste elettorali del Comune sede della casa di cura.

Per l’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale delle Marche, i ricoverati devono essere iscritti nelle liste elettorali di uno dei Comuni della Regione Marche.

Per le Elezioni del Parlamento Europeo, Elezioni Politiche e per i Referendum nazionali, i ricoverati devono essere iscritti nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune della Repubblica.

Gli interessati debbono far pervenire, tramite il Direttore Amministrativo o il Segretario dell’Istituto di ricovero, all’Ufficio Elettorale del Comune di Ancona, una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di votare nel luogo di degenza. Per votare è inoltre necessario possedere la tessera elettorale: in caso di smarrimento, dopo apposita denuncia, l’interessato deve inoltrare richiesta di duplicato al Comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto, delegando poi al ritiro un familiare o un convivente.

Edilizia pubblica

Alloggi di edilizia popolare

scarica il regolamento

Tempo libero

Spiaggia per disabili Portonovo

Ancona, i disabili premiano Portonovo: abbattute le barriere architettoniche

„Nel 2017 l'area disabili a Portonovo era un’idea appena approvata dal bilancio partecipato e nel 2018 è diventata realtà. E’ stata però solo l’estate 2019 a vedere il perfezionamento del progetto “Acqua per tutti" che ha trasformato Portonovo in un vero e proprio gioiello per i disabili. La pedana in legno, installata quest'anno, permette alle carrozzine e alle persone con stampelle di raggiungere bagnasciuga, acqua e box doccia. Maria Pia Paolinelli, responsabile provinciale Aniep, ha promosso la baia e ringraziato Comune, cittadini e assistenti bagnanti, che hanno letteralmente trasformato per molti un sogno in realtà. (GUARDA IL VIDEO),

“ Informazioni

Comune Anconatrebbe interessarti: http://www.anconatoday.it/video/barriere-architettoniche-disabili-portonovo-ancona.html

Largo XXIV Magio 1 - Tel 071 2221