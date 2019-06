Ancona a portata di studente universitario: cos'è e a cosa serve la University Card

Sei uno studente universitario? Ancona ti viene incontro. Con la "University Card" infatti gli studenti hanno diritto a servizi agevolati grazie a una serie di convenzioni con negozi e strutture varie. Può ricevere la card chiunque risulta iscritto all'Università Politecnica delle Marche, indipendentemente se residente, domiciliato ad Ancona o se vive in un altro Comune. Il portale Informagiovani Ancona, oltre a riportare la procedura per ottenere il servizio, fornisce un vasto elenco di attività commerciali convenzionate per questo servizio.

Come ottenere la “University Card”

Per ritirare la card è necessario presentarsi con un documento che attesti l’iscrizione all’Università Politecnica delle Marche (preferibilmente libretto universitario oppure la tessera della biblioteca, il tesserino ERSU o altri titoli che possano provare l’effettiva appartenenza all’ateneo) e un documento di identità.

La carta è gratuita, vale per tutta la durata del percorso universitario ed è disponibile in tre diverse colorazioni. E' possibile ritirarla:

– all’Informagiovani di Ancona nei suoi orari di apertura.

– è possibile prenotarla on line compilando l’apposito form e passare sin da subito a ritirarla all’Informagiovani .