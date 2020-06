Una carta di credito per gli studenti: cos'è e come funziona la Ersu Genius Card

UniCredit ed ERSU Marche hanno siglato una collaborazione per la realizzazione della Genius Card, la carta prepagata nominativa munita di IBAN con la quale è possibile fare una serie di operazioni bancarie, tra cui fare e ricevere bonifici ed accreditare la propria borsa di studio, senza bisogno di avere un conto corrente. Il costo di emissione è azzerato per gli studenti universitari iscritti all''ERSU di Ancona – Regione Marche. La carta si chiede le agenzie Unicredit ed è stata pensata dall’Ente per il diritto allo studio marchigiano e dalla Regione per venire incontro alle esigenze dei giovani studenti del comprensorio anconetano.

Cosa permette di fare

Grazie alla presenza delcodice IBANe alle funzionalità della Banca Multicanale, con Genius Card sono possibili le principali operazione bancarie come:

accreditarestipendio,borse di studioed emolumenti in genere

fareacquisti su Internet, anche in modalità PagOnlineeff

ettuarepagamenti di tasse universitarie

disporre bonificiItalia (in Agenzia e anche tramite il servizio di Banca Multicanale)

ricevere bonificiItalia ed Europa (area SEPA)

domiciliare RID eutenze

Per gli studenti dell’UNVPM fino ai 30 anni:

esenzione dal costo di emissione e dal canone mensile

nessuna commissione per ricariche da canali evoluti

Come ricaricare

Genius Card può essere ricaricata:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

in contanti- nelleAgenzie e presso tutti gli ATM di UniCredit in Italia abilitati ad effettuare l’operazione

con addebito in c/c presso le Agenzie di UniCredit in Italia

conbonifico grazie al codiceIBANriportato sulla Carta

con carta Bancomat emessa da UniCredit in Italia ovvero con altra carta prepagata nominativa della gamma Genius Card o della gamma UniCreditCard Click presso tutti gli ATM UniCredit in Italia

mediante il Servizio di Banca Multicanale (via Internet o via telefono) tramite addebito in conto corrente o contrasferimento di fondi da altra carta prepagata nominativa della gamma Genius Card.

Per avere ulteriori informazioni è sufficiente recarsi presso un'agenzia UniCredit o accedere al portale dell'Università Politecnica delle Marche.