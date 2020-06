Residenze universitarie ad Ancona, indirizzi e numeri utili

Gli studenti dell’Università Politecnica delle Marche che abitano fuori sede hanno la possibilità di usufruire di residenze universitarie messe a disposizione dall'ERDIS (Ente Regionale per il Diritto allo Studio) e di residenze abitative privati con contratti di affitto a canone concordato con il Comune di Ancona.

Residenze universitarie Erdis

L'Ente Regionale per il Diritto allo Studio dà la possibilità agli studenti non residenti dell’Università Politecnica delle Marche di accedere alle Case dello Studente che a seguito di concorso risultano vincitori o idonei alla borsa di studio regionale o che sono inclusi nella graduatoria dei richiedenti gli eventuali posti rimasti inoccupati. Le soluzioni abitative sono situate in diversi punti della città:

Polo Economia - Ancona Centro - Corso Matteotti 96

Polo Economia - Ancona Centro - Via Scosciacavalli 8-10-12-21

Polo Economia - Ancona Centro - Via Saffi 22

Polo Ingegneria - Ancona Tavernelle - Via Pirandello 4

Polo Ingegneria - Ancona Tavernelle - Via Brecce Bianche 25

Polo Ingegneria - Ancona Tavernelle - Via Bartolo da Sassoferrato 2

Polo di Medicina - Torrette di Ancona - Via Lambro 1

Informazioni e contatti:

Erdis Ancona, via Aurelio Saffi - Tel. 071 227 4282

Canone concordato

I contratti di locazione convenzionati o "concordati" sono contratti di affitto dove proprietario e inquilino si accordano per un canone compreso tra un minimo e un massimo, secondo le fasce stabilite dall'accordo territoriale, sulla base delle zone in cui è suddiviso il territorio comunale e delle caratteristiche dell'appartamento.

Informazioni: Comune di Ancona

Scarica qui il contratto universitario.