Studenti con disabilità, arrivano i contributi della Regione: come presentare la domanda

La Regione Marche ha stabilito i tempi e le modalità per l’attuazione degli interventi socio – assistenziali in favore degli studenti con disabilità psico – fisiche o sensoriali per l’anno scolastico 2019/2020. E' stato disposto anche il finanziamento a sostegno del trasporto scolastico per alunni con disabilità della secondaria di II grado, grazie a un contributo concesso dall’ATS nella misura massima di € 0,90 a Km. Il termine per la presentazione delle domande è il 3 Novembre 2019. La documentazione può essere reperita sul sito della Regione.

Leggi il bando per i residenti ad Ancona

Sussidio per i disabili sensoriali:

Il sussidio prevede:

- l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione in ambito domiciliare,

- un contributo per l'acquisto di ausili e supporti all'autonomia non previsti dal Servizio Sanitario Nazionale

- traduzione in braille o sintetizzazione vocale dei testi scolastici. Per i residenti nel Comune di Ancona i beneficiari sono gli studenti audiolesi e videolesi, in particolare:

- contributo per la frequenza di scuole o corsi in istituti specializzati

Chi ne ha diritto

A) alunni frequentanti il nido d’infanzia (0-3 anni), la scuola dell'infanzia (3-6 anni), scuola primaria, scuola secondaria di primo e di secondo grado sia pubblica che paritaria, residenti nel territorio regionale che hanno ottenuto il riconoscimento della condizione di sordità ai sensi dall'art. l della L.381/1970 e dal decreto del Ministero della Sanità 5 febbraio 1992. Per l’accesso ai contributi viene richiesto che

- l'ipoacusia sia pari o superiore a 60 decibel (= dB) HTL di media tra le frequenze 500 - 1000 - 2000 hertz (= Hz) nell'orecchio migliore se la persona interessata al riconoscimento non abbia ancora compiuto il dodicesimo anno di età;

- l'ipoacusia deve essere pari o superiore a 75 dB qualora l'interessato abbia compiuto il dodicesimo anno d'età;

- l'ipoacusia abbia reso difficoltoso l'apprendimento della lingua vocale, vale a dire, che abbia interferito negativamente sulla sua naturale acquisizione;

B) alunni frequentanti il nido d’infanzia (0-3 anni), la scuola dell'infanzia (3-6 anni), scuola primaria, scuola secondaria di primo e di secondo grado sia pubblica che paritaria, residenti nel territorio regionale che hanno ottenuto il riconoscimento della condizione di cecità ai sensi delle Leggi n.382/1970, n.138/2001e ss.mm.ii. come di seguito precisato:

- Ciechi Totali: 1) coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi; 2) coloro che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore; 3) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3 per cento.

- Ciechi Parziali: 1) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione; 2) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10 per cento. - Ipovedenti gravi: 1) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione; 2) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30 per cento. - Ipovedenti medio-gravi: 1) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 2/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione; 2) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 50 per cento. Con DGR M. 912/2019, si è stabilito altresì che sono destinatari degli interventi socio-assistenzialianche gli alunni che presentano una disabilità sensoriale lieve riconosciuta tale secondo norme di legge.

Sussidio trasporto scolastico

Il servizio di trasporto scolastico consiste nel garantire lo spostamento dello studente nel tragitto casa/scuola e viceversa ed ha l’obiettivo di garantire la frequenza scolastica ed il diritto allo studio. Il contributo è finalizzato all’autonomia della persona e viene riconosciuto agli studenti con disabilità non autosufficienti che non sono in grado di servirsi dei mezzi pubblici per raggiungere strutture scolastiche e formative e presentano una significativa compromissione dell’autonomia attestata da certificazione medica.

Presentazione delle domande

Entro il 3° Novembre 2019 i soggetti interessati dovranno far pervenire le domande di contributo, a:

Comune di Ancona – Direzione Politiche Sociali Servizi Scolastici ed Educativi - Ufficio Protocollo – Viale della Vittoria 37 – 60121 Ancona, a mezzo posta con raccomandata A/R oppure consegnate a mano.

La domanda consegnata a mano o spedita a mezzo posta, dovrà essere inserita in una busta. Sulla frontespizio della busta, dovrà essere apposta la dicitura: “DGR N. 912/2019 - TEMPI E MODALITA’ PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI SOCIO - ASSISTENZIALI A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FISICHE O SENSORIALE PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020"

Informazioni:

Per informazioni è possibile contattare il numero 071 2222193.