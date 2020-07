Elenco delle scuole comunali ad Ancona

L’elenco delle scuole comunali presenti ad Ancona

Istituti comprensivi

Comprensivo Ancona Nord

via Volta, 1/a - Collemarino 071 888380

Ist. Comprensivo "Novelli-Natalucci"

via Fanti, 10 - 071 201 642

stituto Comprensivo "Augusto Scocchera"

via Cadore, 1 - 071 52 646



Ist. Comprensivo Cittadella Margherita Hack

via Tiziano, 50 - 071 2805 041



Ist. Comprensivo Posatora - Piano - Archi

via Urbino, 22 - 0712 810 464



Istituto Comprensivo Grazie - Tavernelle

via Verga, 2 - 071 895208



Istituto Comprensivo Pinocchio - Montesicuro

via della Montagnola, 105 - 07 185 718



Istituto Comprensivo Quartieri Nuovi

via L. Lanzi - 0712 863 492

Istituti secondari di secondo grado

Istituto artistico "Mannucci"

Liceo artistico di Fabriano

Liceo artistico di Jesi

via M. Buonarroti, 12 - 0712 805 003



Liceo Classico "Carlo Rinaldini"

via Canale, 1 - 071 204 723



Liceo Scientifico "Galileo Galilei"

via Salvador Allende Gossens - 071 899 844 - 891855

Istituto d'Istruzione Superiore "Savoia-Benincasa"

Liceo Scientifico "Luigi di Savoia",

ITC "Grazioso Benincasa"

via Marini, 35 - 0712 805 086

Istituto d'Istruzione Superiore "Volterra-Elia"

ITI "Vito Volterra",

Ist. Tecnico Nautico e Aeronautico "Elia"

via Esino, 36 - Torrette - 071 883 997



Istituto d'Istruzione Superiore "Podesti-Calzecchi Onesti"

IPSCTPSS "Podesti"

IPSIA "Calzecchi Onesti"

ITI "Podesti-Calzecchi Onesti"

IPC "Medi" Chiaravalle

strada di Passo Varano 17 - 071 2905276 - 2905416



Istituto d'Istruzione Superiore "Vanvitelli - Stracca - Angelini"

ITCG "Vanvitelli-Stracca",

ITAS "Angelini"

via Umberto Trevi, 4 - 071 4190711