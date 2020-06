Iscrizione alla mensa scolastica 2020-2021, modi e tempi per presentare la domanda

I genitori interessati per l’anno scolastico 2020-2021 devono presentare domanda di iscrizione ed il modello ISEE per ottenere la tariffa personale.

Come avere i moduli

I moduli per la compilazione delle domande di iscrizione saranno spediti agli utenti, ma possono essere reperiti dal 10 giugno anche sul sito http://www.anconaentrate.it . Le informazioni relative al Servizio possono essere richieste ai Servizi Scolastici tel. 071.2225070 – 5054 e ad Ancona Entrate s.r.l. tel. 071.85991.

Come presentare la domanda

Le domande e l’eventuale modello ISEE dovranno essere presentati con le seguenti modalità:

direttamente sul "Portale al cittadino online" al seguente indirizzo: https://portale-ancona.entranext.it, da cui è possibile effettuare la domanda di iscrizione (sia nuove iscrizioni che rinnovi) senza presentarsi agli sportelli;

per posta elettronica: fatturazionemensa@anconaentrate.it;

tramite fax al numero: 071.2832119;

spedizione per posta ordinaria all’indirizzo: Ancona Entrate s.r.l. – via dell’Artigianato n. 4 – 60127 Ancona; (nel caso di fax o spedizione farà fede la data impressa sul fax o sul timbro postale).

Per necessità di dieta personalizzata per patologie od intolleranze alimentari è necessario presentare una certificazione medica recente. In caso di dieta per scelta religiosa oppure scelta etica, occorre presentare apposita richiesta. I certificati medici e le richieste per scelta religiosa od etica vanno presentate almeno 7 giorni prima dell’inizio del servizio mensa al servizio di Ristorazione Scolastica per posta elettronica al seguente indirizzo: ristorazione.scolastica@comune.ancona.it

Per informazioni contattare 071.2225070 – 071.2225054 – 071.2225008.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Scadenza

Le domande di iscrizione al servizio devono essere presentate dal 10 giugno al 31 luglio 2020. Oltre tale data le domande vengono accettate con riserva.