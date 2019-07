Rottamazione delle vecchie multe, addio maggiorazioni: tutto quello che c’è da sapere

Niente maggiorazione per le multe non pagate tra il 2015 e il 2017. La “rottamazione” è stata approvata all’unanimità dal consiglio comunale di lunedì scorso riunitosi in seduta straordinaria. In pratica, per le ingiunzioni di pagamento notificate in quel lasso temporale, non sarà più dovuta la maggiorazione del 20% mentre si dovrà pagare l’importo base della sanzione insieme agli interessi di mora e le spese di notifica. Il provvedimento riguarda esclusivamente le ingiunzioni di pagamento relative alle violazioni del codice della strada e non la riscossione coattiva dei tributi.

Per mettersi in regola è possibile chiedere entro il 31 agosto il pagamento dilazionato, che prevede tre possibili soluzioni:

- due rate per importi fino a 500 euro,

- fino a sei rate per importi compresi tra i 500 e i 2.500 euro

- fino a 10 rate per gli importi superiori.

La scadenza per il pagamento della prima rata è fissata comunque al 31 ottobre 2019.