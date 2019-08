Dal mare alla piscina: orari e tariffe degli impianti pubblici di Ancona

L'estate 2019 è ormai nella sua seconda parte. C'è chi si sta ancora godendo le meritate ferie con i relativi bagni in mare e chi è già tornato in città per riprendere il lavoro. A questi ultimi magari mancheranno le belle nuotate e qualcuno ha deciso proprio in spiaggia di voler praticare il nuoto come sport per il resto dell'anno. Ecco allora l'elenco delle piscine comunali disponibili ad Ancona con le relative tariffe aggiornate al 2019, disponibile anche sul sito del Comune. Quale miglior occasione per divertirsi ancora in acqua e rinfrescarsi allo stesso tempo?