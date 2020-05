Permesso sosta per residenti, scadenza vicina: come rinnovare

I permessi di sosta residenti scadono il 30 giugno e il Comune di Ancona informa che non è necessario portare negli uffici di M&P Parcheggi la tessera né altra documentazione. Per avere il rinnovo automatico del permesso basterà effettuare il pagamento in una delle modalità indicate nella lettera che è già stata postalizzata e che arriverà a casa degli utenti i primi di giugno.

Anche coloro che non hanno risposto alla richiesta – inviata alcune settimane fa da M&P – di scegliere la modalità di pagamento, riceveranno la lettera e potranno decidere tra le varie opzioni: carta di credito, bonifico bancario on line, contanti o bancomat in sede, tramite bollettino che verrà allegato alla lettera. Per ulteriori informazioni sulla modalità di rinnovo online tramite il portale dell’azienda M&P Parcheggi