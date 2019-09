Permesso di sosta nelle zone per residenti: chi e come può richiederlo

Il Comune di Ancona, attraverso Mobilità & Parcheggi, rilascia permessi per la sosta provvisoria nelle zone riservate ai residenti. Questi permessi vengono emessi provvisoriamente per chi vive nella zona in questione ma si muove con un mezzo sostitutivo, chi ha in corso un trasferimento di residenza e per chi è in visita a un parente residente.

Costi

Diritti di segreteria pari a Euro 0,26 per i permessi che riguardano:

• autoveicoli per il trasporto di persone invalide, anziani, ammalati, infortunati e per visite mediche;

• autoveicoli temporaneamente in uso ai residenti (es. auto sostitutiva, auto a noleggio, ecc.);

• trasferimento di proprietà del veicolo (in attesa del perfezionamento della pratica);

• trasferimento di residenza in corso (in attesa del perfezionamento della pratica);

Non residenti in visita ai parenti

Può essere richiesto da chi viene o da chi ospita. Si deve dichiarare sotto la propria responsabilità il possesso del veicolo. Ogni permesso provvisorio entro i 15 gg : Euro 22,00. Ogni permesso provvisorio oltre 15 gg (max 5 rinnovi durante tutto l’anno) : Euro 33,00 (mensili)

Documentazione da presentare:

- Carta di circolazione del veicolo

- Nei casi di trasferimento di proprietà o residenza, documentazione dell’avvenuto inizio del procedimento (rilasciata dalla Motorizzazione, da agenzia, o dall’Ufficio Anagrafe nel caso di cambio di residenza)

A chi rivolgersi

Mobilità e Parcheggi – via Mamiani 76

Telefono

Tel: 071.2814869

Fax

071.2814395

E mail: permessi@anconaparcheggi.it