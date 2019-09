Traslochi? Prenota il parcheggio sotto casa: come e dove presentare la domanda

Chi trasloca, soprattutto se deve caricare o scaricare mobili ingombranti in una stretta via del centro storico con necessità di piattaforma, può chiedere al Comune un permesso di sosta temporanea. Lo stesso permesso può essere chiesto da chi ristruttura il proprio edificio.

Dove chiedere il permesso

Il permesso viene rilasciato direttamente presso il Comando Polizia Municipale in via dell’Industria n. 5.Con il permesso, il modulo già compilato per la richiesta di occupazione di suolo pubblico e una marca da bollo , il cittadino deve recarsi in via dell’Artigianato, 4 (c/o AnconaEntrate) per il pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico.

Costi

-Diritti di segreteria pari a Euro 0,26

-Tassa per occupazione di suolo pubblico (a seconda dei metri quadrati e della zona).

Validità del permesso

Il permesso vale il tempo necessario allo svolgimento dei lavori. La pratica di rilascio viene definita immediatamente salvo i casi in cui l’impiego della piattaforma aerea comporta la chiusura o la limitazione del traffico.

Traslochi senza piattaforma

Per effettuare un trasloco che non richiede l’impiego della piattaforma aerea, si può chiedere un permesso di sosta provvisorio per le sole zone residenti, presso l’Ufficio Permessi della società Mobilità e Parcheggi in via Scrima 29. Il permesso viene rilasciato immediatamente ed ha durata provvisoria pari ovviamente al tempo necessario al trasloco. Qualora l’esecuzione dei lavori comporti l’istituzione di divieti di sosta o interdizioni al traffico veicolare, dovranno essere presi accordi preventivi con l’Ufficio Viabilità del Comando di Polizia Municipale almeno quattro giorni lavorativi prima dell’inizio dei lavori