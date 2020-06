Centri estivi privati, come organizzarli: tutte le indicazioni per avere l'ok dal Comune

I gestori privati che intendono organizzare i centri Estivi per l’estate 2020, devono presentare domanda all’Amministrazione comunale e all’Autorità Sanitaria Locale al fine di rispettare le linee guida indicate dal Governo per garantire la salute dei bambini e adolescenti, delle loro famiglie e degli educatori in seguito alla crisi sanitaria dovuta al Coronavirus. E’ possibile scaricare la domanda di presentazione del Progetto al Comune e all’Autorità Sanitaria Locale che dovranno valutarle e dichiararle idonee attraverso il “modello allegato A” disponibile sul sito del Comune.

Si dovranno indicare giorni, orari, sede e descrizione dell'attività che si intende organizzare, la ricettività massima della struttura e le relative fasce di età. Sarà necessario anche compilare delgi appositi questionari sul proprio stato di salute relativo alle due settimane precedenti, stessa procedura per il minore. Le domande dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronic info@comune di ancona.it.

Scarica la modulistica qui.

