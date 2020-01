Processionarie in arrivo, ordinanza del Comune: come comportarsi e cosa si rischia

ANCONA - Si avvicina il tempo delle processionarie, il Comune di Ancona ha da tempo emesso un’ordinanza per avvisare i cittadini su come affrontare quella che in alcuni casi diventa una vera e propria emergenza.

La processionaria del pino

E’ il tipo di processionaria che si manifesta tra febbraio e aprile e, a seconda delle temperature climatiche, in provincia di Ancona è spesso segnalata. Le processionarie scendono in fila dall’albero, solitamente cedri e pini, e vanno in cerca di un luogo dove interrarsi per deporre le uova che, con la bella stagione, daranno vita a crisalidi e farfalle.

I rischi

I peli urticanti possono provocare irritazioni cutanee e oculari sia agli uomini che agli animali. Per questi ultimi, che rischiano di ingerire i lepidotteri tramite le vie respiratorie, possono verificarsi anche irritazioni in quella parte del corpo.

Cosa fare

L’ordinanza obbliga i proprietari dei terreni su cui ricadono gli alberi, specialmente i pini, a:

- Distruggere i nidi e disinfestare secondo le modalità previste dal sistema fitosantario regionale (ASSAM Marche), valutando l’opportunità di avvalersi di ditte specializzate per la particolare caratteristica dei peli urticanti. In particolare, i primi interventi devono essere effettuati tra fine inverno e inizio primavera.

- Eseguire un costante monitoraggio sugli alberi di proprietà

- Distruggere (non depositare sul territorio comunale) i rami recisi e infestati da processionarie.

Sarà la polizia municipale ad eseguire i controlli. La violazione delle norme è sanzionata con multe da 77 euro a 500 euro. Il Comune invita a comunicare gli interventi effettuati dai privati. Il Comune invita i cittadini a segnalare al Comune la presenza delle processionarie in aree pubbliche.

Contatti

Sito internet del Comune di Ancona

Numero verde 800 653413

urp@comune.ancona.it