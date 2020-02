Navigazione sicura su internet, l'antivirus non basta: i consigli di Adiconsum

Navigare in Rete è divertente, è un’opportunità, permette di espandere i propri orizzonti e fin qui tutto bene. Il problema vero è un altro: i consumatori navigano in internet in sicurezza? Tutelano efficacemente i propri dati? In occasione del Safer Internet Day 2020, Adiconsum ha pubblicato alcuni consigli su come navigare in maniera protetta su internet

Navigare in sicurezza

● Mantieni protetto il tuo pc, usando aggiornamenti automatici, firewall, antivirus e antispam

● Utilizza password sicure (con più di 8 caratteri con lettere maiuscole, minuscole e numeri). Non usare la stessa password per siti diversi. Custodiscile al sicuro

● Non conservare i tuoi dati riservati personali (carta d‘identità, foto di bancomat e carte di credito e di foglietti con password, ecc.) sul computer, ma solo su supporti rimovibili (es. hard disk esterno, pen drive, ecc.)

● Non visitare siti compromessi. Verifica gli indicatori di sicurezza della pagina (la scritta https e il simbolo del lucchetto)

● Non accettare “cookie” in grado di tracciare il tuo profilo, a meno che non sia strettamente necessario

● Chiediti se il servizio a cui vuoi accedere, in cambio della disponibilità dei tuoi dati, sia così importante da barattarli.