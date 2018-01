Apple, Med Store cerca personale nelle Marche: ecco dove e cosa fare per candidarsi

Il Gruppo Med Store, catena di negozi Apple Premium Reseller, ricerca personale. A Macerata si ricerca un contabile amministrativo con competenze su controllo documenti, scadenze, registri, file, gestione scadenzario e pratiche, registrazione e archiviazione fatture, movimenti bancari e competenze dipendenti. In vista della prossima apertura al Centro Commerciale Auchan Fanocenter, Med Store ricerca addetti vendita da inserire nello store di Fano e nel punto vendita di Ancona in corso Stamira.

E' il lavoro giusto se si cerca un luogo dove relazionarti con gli altri, si è appassionati per la tecnologia e si cerca un lavoro nell’ambito delle vendite che faccia brillare le proprie doti. Anche perché i centri Med Store sono concepiti come vere boutique dell’informatica, dove l’elemento centrale è il cliente, garantendo servizi post vendita grazie all’assistenza tecnica certificata Apple, senza rinunciare ad eventi formativi gratuiti oltre ai corsi professionali personalizzati. Per fare il primo passo e candidarsi bisogna cliccare su questo link: https://www.medstore.it/content/14-lavora-con-noi.