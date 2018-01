Lavoro, ecco il nuovo corso per diventare estetista

Al via il corso per diventare estetisti. Si tratta di un corso di formazione biennale, gratuito e rivolto a 15 allievi dai 16 ai 19 anni che prevede la frequenza scolastica dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14, ad Ancona in via Valenti n°1. La domanda di partecipazione scade il 12 febbraio 2018 e si svolgerà dal 19 febbraio 2018 al 30 luglio 2019 per un totale di 2.112 ore, suddivise in 1.056 ore di formazione ogni anno, comprensive di un periodo di alternanza scuola-lavoro: 200 ore per il primo anno e 382 per il secondo. Al termine del biennio si terrà un esame finale per il rilascio della qualifica di operatore del benessere: estetista.

Requisiti di accesso

Età compresa tra i 16 e i 19 anni non compiuti, che hanno assolto l’obbligo di istruzione ma non hanno conseguito una qualifica professionale triennale corrispondente al III livello europeo. Programma didattico le materie di base prevedono: competenze linguistiche competenze matematiche competenze scientifiche e tecnologiche competenze storico sociali le materie professionalizzanti prevedono: pianificazione e organizzazione del lavoro accoglienza e assistenza del cliente funzionamento e promozione dell’esercizio processi di lavorazione: nozioni scientifiche e trattamenti estetici.

Per informazioni scrivere a professioni@scolasticasrl.it o chiamare lo 071202323