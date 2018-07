Contributi per l’inserimento di sei disoccupati over 30, ecco cosa fare per partecipare

Il Comune di Cupramontana ha aderito al progetto della Regione Marche per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro, per un periodo di 9 mesi, di sei disoccupati over 30. È richiesto il possesso della laurea o del diploma di istituto superiore come titolo di studio. In particolare: laurea in ingegneria civile e pianificazione territoriale urbanistica ed ambientale, oppure diploma di geometra o diploma di perito agrario; laurea in conservazione di beni culturali, in lettere, laurea accademia delle belle arti, laurea in scienze della comunicazione o equipollenti, oppure diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo classico, artistico e pedagogico; laurea o diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo informatico.

È richiesta la residenza nei comuni di Cupramontana, Staffolo, Castelbellino, Maiolati Spontini, Monteroberto, San Paolo di Jesi. La prestazione sarà di 25 ore settimanali per una indennità mensile di 700 euro. Le aree di intervento dove i soggetti saranno chiamati ad operare sono quelli della tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale ed urbanistico, attività di tutela e valorizzazione dei beni culturali, attività specifiche e ad alto contenuto innovativo.

Le domande, da compilare secondo il modello disponibile sul sito del Comune, entro il prossimo 01 agosto 2018 vanno presentate al Centro per l’impiego di Jesi. Il richiedente dovrà allegare la certificazione Isee o la ricevuta della presentazione della richiesta stessa (Dsu). La modalità di selezione da parte del Comune avverrà tramite un colloquio individuale attitudinale. Per scaricare il Bando e la domanda, andare sul sito del comune di Cupramontana