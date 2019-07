Concorso Polizia Municipale, parte il corso di preparazione con prove simulate

Domani 8 luglio scadranno i termini per la copertura di 27 posti di agente di Polizia Municipale, cat. C1, presso il corpo della Polizia Municipale del Comune di Ancona e sono oltre 400 le domande sinora giunte. “Probabilmente alla fine saranno circa 500 i partecipanti alla preselezione del 18 luglio ove usciranno i 150 candidati che dovranno affrontare la prova pratica suddivisa in prova di efficienza fisica e prova di abilità alla guida, la prova scritta e la prova orale- scrive la Cisl in una nota. Il sindacato, dal prossimo 10 luglio, avvierà un corso intensivo sulle materie oggetto del concorso con professionisti del settore e per l’iscrizione basta scrivere all’indirizzo mail: s.cristofanelli@cisl.it oppure telefonando al numero 3921206067. Oltre alla parte teorica vi saranno simulazioni delle prove di concorso e soluzione di casi pratici.

“La Cisl giudica positivamente i tempi scelti, nonostante il periodo estivo, per accelerare i tempi della selezione- prosegue la nota- una operazione possibile grazie al lavoro di tanti dipendenti comunali che hanno spostato o rinunciato parzialmente alle ferie estive per garantire le prove concorsuali. Il Corpo della Polizia Municipale di Ancona, con le uscite al 01 agosto con quota 100 , scenderà sotto le 85 unità, di fatto ai minimi storici, e ci auguriamo che già entro l'anno una buona parte dei 27 agenti possa entrare a far parte del Corpo. La Cisl si augura che quanto prima si avviino le procedure concorsuali per le altre figure professionali mancanti nei settori amministrativi e tecnici. Il Comune è infatti ormai sceso sotto le 700 unita da tempo”.