Come e dove chiedere il reddito di cittadinanza ad Ancona: informazioni e requisiti

Il reddito di cittadinanza è la misura di sostegno economica che non ha bisogno di presentazioni, ma può essere utile spiegare come si fa ad ottenerlo. E’ importante ribadire che, nelle intenzioni del governo, si tratta del punto di partenza per un percorso di inserimento nel mondo del lavoro.

Come è composto

Questa misura è composta da due parti:

intergazione del reddito familiare fino alla soglia di 6.000 euro moltiplicati per la scala di equivalenza;

solo per chi è in affitto: incremento del beneficio di un ammontare annuo pari al canone di locazione fino ad un massimo di 3.360 euro. È prevista anche una integrazione per famiglie proprietarie della casa di abitazione, laddove sia stato acceso un mutuo: in questo caso l’integrazione, pari al massimo alla rata del mutuo, non può superare 1.800 euro.

L’importo complessivo, sommate le due componenti, non può comunque superare i 9.360 euro annui (780 euro mensili), moltiplicati per la scala di equivalenza e ridotti per il valore del reddito familiare.

Integrazione del reddito

Si ha diritto al reddito di cittadinanza se non si percepiscono altri trattamenti assistenziali e altri redditi nell’ISEE.

La scala di equivalenza è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementata di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1, elevato a 2,2 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza.

Dove chiederlo

La domanda va trasmessa all’INPS anche in modo telematico tramite la sezione ’’reddito di cittadinanza/pensione di cittadinanza’’, in alternativa è possibile rivolgersi agli uffici postali.

Cosa serve

Domanda di Reddito di cittadinanza

scarica qui

Nel caso in cui uno o più componenti del nucleo familiare svolgano attività lavorativa, avviata durante il periodo di riferimento dell’ISEE o successivamente ad esso si consiglia di scaricare e compilare (un modello per ciascun componente) oltre alla Domanda di Reddito di cittadinanza

Modello RdC/PdC Ridotto

scarica qui

Comunicazione ad integrazione della domanda di reddito e pensione di Cittadinanza – attività di lavoro e redditi non interamente rilevati in ISEE

Per variazioni intercorse successivamente alla presentazione della domanda, è richiesta la compilazione e presentazione del modulo seguente:

Modello RdC/PdC Esteso

scarica qui

Entro cinque giorni dal ricevimento dei dati (massimo 15) L’INPS procede con la verifica delle informazioni. Se è tutto ok rilascia una card emessa da Poste Italiane, con la quale si può

prelevare contante

in caso di esito positivo, riconosce il beneficio che sarà erogato attraverso un’apposita Carta di pagamento elettronica (Carta Reddito di cittadinanza) che, attualmente, viene emessa da Poste Italiane.

Il rilascio della carta

La Carta consente di:

effettuare prelievi

effettuare un bonifico mensile SEPA/Postagiro

pagare tutte le utenze domestiche ed altri servizi

acquistare generi alimentari e altri beni di consumo e servizi

Non è possibile usarla per

Acquisti all’estero

Acquisti on-line

Acquisti di direct-marketing.

INPS Ancona

Sito internet

Via Luigi Ruggeri, 3

Telefono 071 5081.

