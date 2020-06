Dove e come chiedere la Naspi: centri per l'impiego e modalità di domanda

La Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego ( NASpI) è una indennità mensile di disoccupazione e viene erogata dall’INPS su domanda dell'interessato.

Chi può chiederla

La NASpI spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l'occupazione, compresi:

apprendisti;

soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;

personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;

dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.

Chi è escluso

dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;

operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;

lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa;

lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;

lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la NASpI.“

Quanto spetta?

La NASpI viene erogata in base alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,33. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore a 1.195 euro, rivalutato annualmente in base l'IPC, la NASpI è pari al 75% della retribuzione mensile. Si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

Quando si perde il diritto

nuova occupazione

inizio di un'attività lavorativa subordinata, autonoma, o di impresa senza provvedere alle comunicazioni

raggiungimento dei requisiti di pensionamento

acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI.

Come presentare la domanda

La NASpI è corrisposta mensilmente e per fruire dell'indennità i lavoratori aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda all'INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. E’ comunque possibile rivolgersi anche ai centri di assistenza fiscale o al centro per l’impiego.

Centro per l’impiego ad Ancona e provincia

Ancona

Piazza Salvo d’Acquisto 29

071 213 7532

Fabriano

Via Rinalda Pavoni, 12

0732 779299

Jesi

Viale del Lavoro, 32

0731 236711

Senigallia

Via Campo Boario

071 995 9104.