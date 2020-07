Tutto sui centri di orientamento al lavoro: servizi, sedi e orari

L'orientamento può configurarsi come un insieme di azioni (colloqui, somministrazione di questionari, esercitazioni, analisi, ricerche esplorative, ecc) volte a sostenere la persona nel difficile percorso di scelta professionale ed a creare le condizioni per una scelta consapevole di percorsi scolastici o professionali in linea con le sue attitudini e competenze. Si tratta di un importante servizio che accompagna l’individuo ad una maggiore consapevolezza riguardo ai propri punti di forza, valori e motivazioni, in una lettura combinata ai vincoli oggettivi e soggettivi ed al contesto economico e sociale del territorio di interesse. Il servizio si divide in due azioni fondamentali:

Colloqui di consulenza individuale

Laboratori di gruppo

Orientamento individuale: incontri di consulenza individuale della durata media di un’ora, il cui numero è stabilito durante il primo incontro in funzione dell’analisi della domanda, delle strategie di ricerca attiva del lavoro e del piano d’azione del progetto professionale. In tale occasione viene somministrato il questionario S.Or.Prendo (per l’individuazione di professioni in linea con le proprie capacità e attitudini) e viene effettuato il bilancio delle competenze, alla fine del quale viene redatto un documento di sintesi sulle competenze correlate a professioni possibili. Orientamento di gruppo: laboratori tematici e momenti di confronto di gruppo per l’apprendimento di tecniche di ricerca attiva del lavoro, fra le quali: l’elaborazione di un progetto professionale, la redazione del curriculum vitae, tecniche di comunicazione efficace nei colloqui di lavoro, presentazione di sé, questionari attitudinali ed esercitazioni di gruppo sulla selezione del personale.

Orientamento alle professioni

Rappresenta l’impegno di Regione Marche per preparare i giovani ad ampliare le proprie conoscenze sul mondo del lavoro e delle professioni. Il software “sorprendo” è diffuso in tutte le scuole medie superiori di secondo grado, le università ed i CIOF delle Marche in una logica di sistema integrato Si sta realizzando un progetto sperimentale di orientamento per lo sviluppo delle Career Management Skills (CMS) presso un selezionato numero di Istituti Comprensivi.

FormaOrienta

Ha l’obiettivo di formare gli operatori sulle linee guida regionali per costruire il “sistema Marche”: insegnanti, operatori e orientatori dei CIOF, delle agenzie formative e delle università; dirigenti, progettisti e formatori, e tutti gli stakeholders, così come indicati dalla DGR 631/2014.

Centri per l’impiego

Il centro per l'impiego è l’ufficio che si occupa di gestire il mercato del lavoro a livello locale. Dipende dalla Regione e opera a livello provinciale. I centri per l’impiego sono gli eredi del vecchio ufficio di collocamento ovvero delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e il collocamento in agricoltura.

Ancona

Piazza Salvo d’Acquisto 29 - 071/2137532

Comuni afferenti: Agugliano, Ancona, Camerano, Castelfidardo, Falconara Marittima, Loreto, Montemarciano, Numana, Offagna, Osimo, Polverigi, Sirolo.

Fabriano

Via Rinalda Pavoni 12 - 0732/779299

Comuni afferenti Arcevia, Cerreto d'Esi, Fabriano, Genga, Sassoferrato, Serra San Quirico.

Jesi

Via del Lavoro 29 - 0731/236711

Comuni afferenti: Belvedere Ostrense, Camerata Picena, Castelbellino, Castelplanio, Chiaravalle, Cupramontana, Filottrano, Jesi, Maiolati Spontini, Mergo, Monsano, Monte Roberto, Monte San Vito, Montecarotto, Morro d'Alba, Poggio San Marcello, Rosora, San Marcello, San Paolo di Jesi, Santa Maria Nuova, Staffolo.

Senigallia

Via Campio Boario - 071/9959104

Comui afferenti: Barbara, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Ostra, Ostra Vetere, Senigallia, Serra De' Conti Trecastelli.

Orari

Lunedì 9,00- 12,30

Martedì Laboratori programmati/Appuntamenti 15,00 - 16,30

Mercoledì 9,00- 12,30

Giovedì 9,00- 12,30 Laboratori programmati/Appuntamenti

Venerdì 9,00- 12,30

Note: verificare eventuali variazioni di apertura e modalità di accesso causa emergenza Covid